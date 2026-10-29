[GOAL 현장리뷰] 관제탑으로 시작된 골 폭죽! K리그 챔피언 FC서울, 베트남 원정에서 비엣텔FC 5-0 대파!

[골닷컴, 베트남 하노이] 김형중 기자 = K리그1 챔피언 FC서울이 아시아 무대에서 골 폭죽을 펼치며 올 시즌 첫 승리를 따냈다.

서울은 28일 오후 9시 15분(한국시간) 베트남 하노이에 위치한 헝다이 스타디움에서 열린 2026/27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2 E조 3차전 비엣텔과 원정 경기에서 5-0으로 대승을 거뒀다. 문선민의 선제골로 시작된 득점 행진은 안데르손, 황도윤, 조영욱, 후이즈까지 가세하며 대한민국 챔피언의 위용을 과시하기 충분했다.

그동안 K리그에 집중하느라 많은 경기에 나서지 못한 선수들과 오산고에서 콜업한 선수들 위주로 ACL 명단을 꾸렸던 서울은 지난 24일 K리그 우승을 확정한 뒤 주전급 선수들을 대거 포함해 원정 명단을 꾸렸다.

김기동 감독은 4-4-2 포메이션을 구성했다. 백종범 골키퍼가 골문을 지키고, 김진수, 야잔, 로스, 박수일의 포백, 바베츠와 황도윤 중원 조합을 구성했다. 측면에는 안데르손과 문선민이 나서고, 최전방 투톱은 후이즈와 조영욱이 맡았다. 벤치에는 임준섭, 박성훈, 이상민, 최준, 안재민, 손정범, 김민준, 박장한결, 고필관, 정현우, 천성훈이 출격 명령을 기다렸다.

서울이 전반 8분 만에 선제골을 터트렸다. 바베츠의 롱패스를 잡은 안데르손이 중앙으로연결했고 문선민이 문전에서 오른발로 첫 번째 득점을 성공했다. 문선민은 관제탑 세레머니를 펼치며 최근의 좋은 기세를 이어갔다.

전반 21분 추가골이 터졌다. 안데르손이 바베츠의 패스를 받아 오른발로 때려 골망을 흔들었다. 두 골 여유를 만든 서울은 경기를 쉽게 풀어나갔다. 계속 공격적으로 나선 서울은 전반 29분 쐐기골에 성공했다. 문선민이 박스 안으로 크로스하자 후이즈가 반대 전환 헤더 패스를 했고 황도윤이 달려들며 머리로 받아 넣었다.

부상에서 복귀한 조영욱도 득점 행진에 동참했다. 전반 34분 문선민이 오른쪽에서 낮게 깔아준 크로스를 조영욱이 정확한 오른발 슈팅으로 팀의 네 번째 골을 터트렸다. 서울은 전반 추가시간 실점 위기를 맞았다. 김진수가 다소 어려운 볼 경합에서 빼앗기자 팜 쭝 히에우가 왼발로 슈팅했지만 골문 위로 넘어갔다. 양 팀의 전반전은 4-0으로 서울이 앞선 채 종료됐다.

후반 시작과 함께 김기동 감독은 조영욱과 박수일 대신 천성훈과 최준을 넣었다. 서울의 골 폭죽은 후반전에도 계속됐다. 후반 12분 바베츠가 박스 안으로 투입했고 후이즈가 문전에서 경합 끝에 왼발로 밀어넣었다.

후반 19분 서울은 안데르손과 바베츠를 빼고 정현우와 손정범을 투입했다. 변화를 준 직후 변수가 나왔다. 전반전에 경고가 하나 있던 야잔이 쿠엇 번 캉의 돌파를 막다가 경고를 하나 더 받고 퇴장 당했다. 김기동 감독은 마지막 교체카드로 문선민을 빼고 박성훈을 넣으며 야잔의 빈자리를 메웠다.

서울은 수적 열세에도 비엣텔의 공격을 잘 막아냈다. 백종범의 선방과 수비진의 적극적인 수비로 실점 위기를 벗어났다.

추가시간이 5분 주어졌다. 끝까지 상대 공격을 막아내고 역습을 시도하던 서울은 결국 5-0 승리로 경기를 마무리했다. 서울의 올 시즌 챔피언스리그 첫 승이었다.