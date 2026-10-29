[GOAL 하노이] '베트남 원정 5-0 대승' 김기동 "원하는 모습"...퇴장에 대해선 "야잔이 몸 생각한듯"

[골닷컴, 베트남 하노이] 김형중 기자 = K리그1 챔피언 FC서울이 아시아 무대에서 골 폭죽을 펼치며 올 시즌 첫 승리를 따냈다.

서울은 28일 오후 9시 15분(한국시간) 베트남 하노이에 위치한 항더이 스타디움에서 열린 2026/27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2 E조 3차전 비엣텔과 원정 경기에서 5-0으로 대승을 거뒀다. 문선민의 선제골로 시작된 득점 행진은 안데르손, 황도윤, 조영욱, 후이즈까지 가세하며 대한민국 챔피언의 위용을 과시했다.

이번 시즌 챔피언스리그 첫 승이었다. 지난 두 경기에서 모두 패했던 서울은 리그 우승 확정 후 원정 명단에 주전 선수들을 대거 포함하며 경기에 나섰다. 그 결과 비엣텔과 확실한 전력 차를 보여주며 승리를 따냈다.

경기 후 공식 기자회견에 김기동 감독과 후이즈가 참석했다.

김기동 감독은 "쉬운 경기는 아니었다. 사실 2025년 1월 하노이에 전지훈련 와서 비엣텔과 연습경기 했고 쉽지 않는 팀이라 생각했다. 원정에서 쉽지 않을 거라 인지시켰다. 선수들에게 부탁한 건 리그에서 우승했고 K리그 챔피언의 모습을 보여줘야 한다고 했다. 선수들이 경기장에서 원하는 모습 보여줘서 승리했다"라고 말했다.

승리는 했지만 일정은 여전히 타이트하다. 주말에 파이널 라운드 인천유나이티드전이 있다. 김기동 감독은 "ACL에서 첫 승을 했다. 나머지 경기도 중요하지만 챔피언스리그 앞선 2경기에서 실패했고 오늘 잘하면 나머지 경기 잘할 거라 생각했다. 리그에서 뛰었던 선수 내세우면서 승리했는데 로테이션은 잘 됐다. 인천전이 있는데 팬들이 이겨야 한다고 생각한다"라고 했다. 이어 "적절히 로테이션됐고 야잔은 본인이 몸 생각해서 알아서 나간 거 같다"며 농담을 전했다.

오랜만에 경기에 출전한 후이즈는 "우선 1골 1도움으로 팀 승리 기여해서 기분 좋다. 많은 경기는 안 뛰었지만 서울 선수라면 언젠가 기회가 왔을 때 잡아야 한다. 오늘 결과가 우연이 아닌 모든 팀원들 노력이 모여서 얻은 거라 생각한다"라고 말했다.

주전 선수들이 많이 투입됐지만, 백종범과 황도윤, 후이즈 등은 오랜만에 선발 기회를 잡았다. 김기동 감독은 "종범이는 김천에서 경기 뛰면서 유지했다. 경기력이 괜찮은 상태로 왔다. 복귀해서 첫 경기인데 집중 많이 했다. 후이즈와 도윤이는 동계 때부터 같이 했다. 도윤이는 아시안게임도 잘하면서 성장했다. 많은 시간 같이 못했지만 다른 쪽에서 문제 생겼을 때 역할 잘해준다. 후이즈도 초반에는 뛰면서 클리말라가 잘해주면서 어쩔 수 없이 외국인 선수 제한 때문에 못 나갔다. 뛰어난 선수고 팀을 위해 희생하는 선수라 감독으로서 고마운 선수"라고 평가했다.