[GOAL 하노이] '데뷔 시즌부터 리그 우승' 19세 손정범, 30경기나 뛰었지만 "제 지분요? 2%"

[골닷컴, 베트남 하노이] 김형중 기자 = K리그 챔피언에 오른 FC서울이 대한민국 축구 클럽을 대표해서 아시아 무대에 도전한다. 19세 미드필더 손정범은 올 시즌 첫 승리에 대한 각오를 밝혔다.





서울은 28일 오후 9시 15분(한국시간) 베트남 하노이에 위치한 헝다이 스타디움에서 베트남 클럽 비엣텔FC와 2026/27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2 E조 3차전 원정 경기를 치른다. 앞선 페르시브 반둥과 멜버른 빅토리와 경기에서 모두 패한 서울은 이날 경기 승리로 토너먼트 진출의 기틀을 마련하겠다는 각오다.





지난 24일 K리그 우승을 확정한 서울은 이제 챔피언스리그에도 집중한다. 1차전과 2차전은 K리그 우승이 확정되기 전이라 주전 선수들을 모두 제외하고 경기에 나섰다. 그동안 경기에 뛰지 않던 선수들과 오산고에서 콜업한 선수들로 구성했지만 결과가 좋지 않았다. 하지만 3차전 비엣텔 원정부터는 주장 김진수를 비롯해 안데르손, 야잔, 로스, 최준, 바베츠, 조영욱, 문선민 등 리그 우승의 주역들이 함께 한다.





27일 열린 D-1 공식 훈련이 끝나고 손정범을 만났다. 그는 고등학교를 졸업하고 프로에 올라와 치른 첫 시즌 리그 30경기에 출전해 2골 2도움이라는 기대 이상의 활약을 선보였다. 바베츠의 파트너로 이승모와 돌아가며 경기에 나서 중원에 힘을 보탰다. 김기동 감독도 그의 잠재력을 알아보고 많은 경기에 출전시켜 다양한 경험을 쌓게 했다.





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손정범은 "챔피언 되고 경기를 하게 되어, 저희가 우승자라는 책임감을 가지고 좀 더 동기부여가 되는 것 같다. (현재 조별예선 최하위라) 앞으로 챔피언스리그도 집중하면서 토너먼트에 올라갈 수 있도록 내일 경기 잘 해야 될 것 같다"라며 각오를 다졌다. 이어 "그냥 뭐 항상 매 경기 똑같이 감독님과 코칭 스태프, 형들 다 지금 우승했다고 놓고 있는 게 아니라 진짜 똑같이 잘 준비하고 있는 게 느껴진다. 내일 경기 뭔가 기대되고 빨리 경기를 했으면 좋겠다는 생각이 든다"라고 말했다.





서울은 24일 경기에서 우승을 확정한 뒤, 26일 아침 바로 베트남으로 향하는 비행기를 탔다. 우승의 기쁨을 만끽할 시간이 별로 없었다. 그는 "25일은 그냥 팀에서 휴식을 줘서 잘 회복하고 26일 아침에 바로 여기로 출발했다. 쉬는 날 가족들과 잘 보냈다. 소고기도 먹었다"라며 "축하한다고 해 주시고 원래 일상과 특별히 다른 건 없고 그냥 그날 축하한다고만 해주셨다"라며 웃었다. 또 화성FC 공격수인 친형 손승범도 그날 집에 와서 축하한다고 해줬다고 덧붙였다.





서울의 리그 우승에 손정범은 어느 정도의 기여를 했을까. 그는 "저한테 지분이 그렇게 많다고 생각하진 않지만 그래도 조금은 있지 않나 생각한다. 형들이나 감독님 지분이 많으시다. 저는 한..."이라고 머뭇거리길래 부족할 때 채워주는 2% 정도 있지 않냐고 물었더니 "그렇다. 2% 이상은 주고 싶다"라고 답했다.





이같은 활약으로 올 시즌 K리그1 영플레이어 상 유력 후보다. "우승했으니까 뭔가 더 기대되는 마음이 있긴 한데 그래도 아직 수상이 확정된 게 아니니깐 그렇게 크게 생각하고 있지는 않다"는 손정범은 "그래도 받으면 너무 좋을 것 같다. 올 시즌 남은 5경기도 최선을 다하다 보면 좋은 결과가 있지 않을까 생각한다"라고 했다.





마지막으로 팬들에게 감사의 메시지를 전했다. 그는 "진짜 얼마 남지 않은 시즌인데 마지막까지 초심 잃지 않고 최선을 다하는 모습으로, 지금보다 더 좋은 경기력을 보여 드리겠다. 또 저희가 팬들 덕분에 이렇게 조기에 우승을 확정 지을 수 있었다. 데뷔 첫 시즌부터 큰 경험을 할 수 있게 해 주셔서 너무 감사드리고 앞으로도 많이 응원해 주셨으면 좋겠다"라고 말했다.