[GOAL 프리뷰] '유일한 전패' 신생팀 김해FC, '연승 행진' 충남아산 원정에서 첫 승 신고할까?

한국프로축구연맹





[골닷컴] 김형중 기자 = 올 시즌 처음 프로 무대에 도전장을 내민 김해FC가 고전하고 있다. 아직 승점을 따내지 못한 김해가 이번 주말 '연승 행진'을 달리는 충남아산FC 원정을 떠난다.





손현준 감독이 이끄는 김해가 12일 오후 4시 30분 이순신종합운동장에서 충남아산과 하나은행 K리그2 2026 7라운드 원정 경기를 치른다. 지난 시즌 K3리그 우승을 차지하고 프로화하며 K리그2에 입성한 김해는 올 시즌 5경기에서 모두 패했다. 아직 승점 1점도 따내지 못하며 프로의 높은 벽을 실감하고 있는 김해는 충남아산 원정에서 구단 최초 승점에 도전한다.





신생팀으로서 프로 입성 동기인 파주프런티어FC와 용인FC와 대조되는 행보를 보이고 있다. 외국인 감독을 선임한 파주는 벌써 3승(3패)를 따내며 7위에 올라있고, 초호화 멤버로 시즌 전부터 관심을 모은 용인은 승리는 없지만 3무를 거두며 가능성을 보여줬다.





반면 김해는 5경기에서 전패를 기록하며 깊은 수렁에 빠졌다. 무엇보다 실점이 많은데 무려 14실점으로 경기당 3실점에 가깝다. 지난 2경기에서도 각각 3골씩 내주며 무너졌다. 득점도 3골로 부진하지만 뒷문 단속이 더 시급해 보인다.





승강제 도입 후 K리그2 최다 연패는 2018시즌 안산그리너스와 2019시즌 서울 이랜드 FC가 거둔 9연패다. 아직 그정도까진 아니지만 자칫 잘못하면 불명예의 주인공이 될 수 있다. 충남아산전까지 패한다면 분위기가 심상치 않게 흐를 수 있어, 김해 입장에선 반드시 연패를 끊어야 하는 상황이다.





지난 6라운드 파주 원정에서 패한 뒤 손현준 감독은 "수비 쪽에 부상자가 많아 어려움이 있다. 그렇지만 선수들은 최선을 위해 뛰었고 우리 팀의 자산이라고 생각한다"라며 "결과가 중요하지 않다는 건 아니다. 그러나 우리 팀 현실에 과정이 좋아야 더 힘이 될 수 있다고 생각한다"라고 말했다.





손현준 감독 말대로 현재 크고 작은 부상자로 인해 스쿼드 구성이 쉽지 않다. 프로는 엄연히 다른 무대임에도 불구하고 지난 시즌 K3리그 우승 멤버들 의존도가 높다는 지적도 있다. 때문에 충남아산전에서 손현준 감독의 지략과 용병술이 필요하다.





한편, 상대 팀 충남아산은 승점 9점으로 6위에 올라 플레이오프 진출을 목표로 순항 중이다. 또 최근 2연승을 달리며 상승세를 타고 있다. 김해가 충남아산을 상대로 연패 탈출에 성공할 수 있을지 주목된다.