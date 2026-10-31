[GOAL 프리뷰] ‘슈퍼컵 우승·18년 만에 안방 승리’ 전북vs대전, 너 죽고 나 죽자 ‘살얼음판 혈투’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 살얼음판 혈투가 열린다.

전북현대와 대전하나시티즌은 31일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 하나은행 K리그1 2026 34라운드 경기를 치른다.

전북과 대전은 이번 시즌 총 4차례 대결을 치렀는데 적지 않은 스토리를 만들기도 했다.

전북이 시작을 끊었다. 지난 2월 쿠팡플레이 슈퍼컵에서 2-0 승리를 거두면서 우승을 차지했고, 쾌조의 출발을 알렸다.

다음 경기 JEO K리그1 01:00 DAE

이후 3월 치러진 대결에서는 전북이 1-0 승리로 이번 시즌 전적 우위를 점했다. 7월 대전이 이를 갈았지만, 0-0 무승부에 그쳤다.

대전은 고삐를 당겼다, 지난 10월 9일 2-1 승리로 축포를 터트렸다. 18년 만에 안방에서 전북을 꺾는 기염을 토한 것이다.

적지 않은 스토리를 만든 전북과 대전은 이번 시즌 마지막 맞대결을 앞두고 있다. 그야말로 살얼음판 혈투다.

전북은 이번 시즌도 K리그1 우승에 도전했지만, FC서울에 왕좌를 내줬다. 아쉬워할 틈이 없다. 다음 시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACLE) 출전권 획득을 조준한다.

전북은 이번 시즌 모따, 김승섭, 오베르단, 박지수 등 전 포지션에 걸쳐 보강을 마쳤지만, 재미를 보지 못했다.

특히, 잡아야 할 상대와의 경기에서 미끄러지면서 추격의 기회를 날렸고 K리그1 우승 타이틀을 지키지 못했다.

전북은 유종의 미를 다짐하고 있다. 이번 시즌 2위 마감으로 ACLE 출전권을 손에 넣는다는 계획이다.

대전 역시 의지가 강하다. ACLE 무대 출격을 위해서는 2위까지 확보하겠다는 각오다.

대전은 이번 시즌 개막을 앞두고 우승 후보로 뽑혔다. 모기업의 관심과 지원을 등에 업고 전력 보강을 착실하게 마치면서 야망을 품었다.

하지만, 초반 부진의 늪에 빠졌다. 될 듯 말 듯 터지지 않으면서 결과를 챙기지 못했고, 하위권까지 추락했다.

대전은 이를 갈았고 월드컵 휴식기를 통해 담금질에 나섰다. 그 결과, 분위기 반전에 성공했고, 유종의 미를 다짐하고 있다.

사진=한국프로축구연맹