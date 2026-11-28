[골닷컴, 포항] 이현민 기자 = 광주FC가 K리그1 잔류에 청신호를 켜가고 있다.

광주는 28일 오후 4시 30분 포항스틸야드에서 열린 포항 스틸러스와 하나은행 K리그1 2026 37라운드서 상대 자책골, 바 루아(2골), 신창무의 득점포에 힘입어 4-2 승리를 거뒀다.

이로써 광주는 승점 29점으로 최하위에 머물렀지만, 최근 5경기 무패(3승 2무)를 질주하며 상승세를 이어갔다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 이정규 감독은 “오늘 날씨가 춥고 원정 거리도 멀었는데, 많은 팬이 우리를 끝까지 응원해주셔서 힘을 내 좋은 경기를 할 수 있었다. 2경기에서 8골을 넣었는데 득점을 만드는 과정에서 선수들이 전술적으로 잘 이행한 점은 칭찬하고 싶다. 그러나 자꾸 실점하는 부분은 개선해야 한다”고 총평했다.

득점 기계 바 루아가 날았다. 10월에 '3골 5도움'을 기록했던 그는 11월 부천FC전 1골을 포함해 오늘 포항전에서 멀티 골을 뽑아내며 승리를 견인했다. 현재 광주는 바 루아를 포함해 아이데일, 반 흐룬스벤 등이 최근 들어 공수에서 맹활약하고 있어 긍정적이다.

이정규 감독은 “우리 광주FC 모든 구성원이 잔류를 위해 많은 노력을 하고 있다. 장기봉 디렉터, 배태한 어드바이저, 박용진 분석관, 조보성 프로까지 이런 분들한테 너무 감사하다는 말씀을 전해드리고 싶다. 외국인 선수들을 데려오기 위해 많은 노력을 기울여주셨다. 전반기부터 시작(반등)했으면 좋았겠지만, 아쉬움보다 어떻게 하면 K리그1에 우리를 남겨놓을지 집중하는 게 맞는 것 같다”며 감사 인사와 함께 잔류를 다짐했다.

광주는 다음 달 5일 FC안양과 리그 최종전을 치른 뒤 K리그2 플레이오프 준우승팀과 승강 플레이오프 1·2차전에 임한다. 이 기세라면 K리그2 어떤 팀과 맞붙어도 승산이 있다. 다만 추운 날씨와 경기 감각, 컨디션 유지가 관건이다.

이정규 감독은 “스태프들과 미리 플랜을 짜놓았다. 안양은 원정이다. 그리고 그 다음 주 수요일은 원정이다. 안양전은 오늘 포항전을 준비했던 선수들 외에 열심히 준비한 다른선수들이 나간다는 점을 조심스럽게 말씀드릴 수 있다”고 밝혔다.