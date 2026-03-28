[GOAL 포항] ‘5경기 무승’ 강원 정경호 감독, “나도 선수들도 정신 차려야” 일침

[골닷컴, 포항] 이현민 기자 = 위기다. 강원FC가 5경기 무승 수렁에 빠졌다.

강원은 28일 오후 3시 포항스틸야드에서 열린 포항 스틸러스와 하나은행 K리그1 2026 2라운드 순연 경기서 이호재에게 결승골을 내줘 0-1로 패했다.

적지에서 승점을 쌓는데 실패한 강원은 3무 2패 승점 3점으로 11위에 머물렀다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 정경호 감독은 “오늘 포항 원정에 많은 팬이 와주셔서 큰 소리로 응원해주셨다. 팬들에게 좋은 경기를 못 보여드려 죄송스러운 마음이다. 나도 선수들도 다시 한번 돌아봐야 하는 상황이다. 이전에는 점유나 내용이 좋았지만, 오늘은 모든 면에서 많이 부족했다. 나도 선수들도 정신 차려야 한다”고 강조했다.

이어 “안주하지 않고 더 높은 곳으로 가려면 지금보다 많은 정성을 쏟아야 한다. 경기장에서 싸우고 이기려는 모습이 있어야 한다. 그래야 이긴다. 편하게 잘하려고 하는 마음으로는 안 된다. 나도 정신을 차리고 잘 준비해서 빨리 첫 승을 하겠다”고 다짐했다.

정경호 감독의 말대로 모든 면에서 포항에 밀렸다. 유효슈팅은 1개에 불과했다.

그는 “전체적으로 부족했다. 이렇다 저렇다 이야기할 게 아니다. 나도 그렇고 선수들도 그렇고 진짜 다시 한번 돌아보고 어떻게 준비해야 이길 수 있는지 다시 생각해봐야 할 것 같다”면서, “5경기 동안 못 이긴 건 누구를 탓할 상황이 아니다. 누가 잘했다 못했다가 아닌, 우리가 운동장에서 하나로 강원이 쌓았던 업적을 돌아보고 이뤘는지 생각해야 한다. 돌아보면서 새로운 마음가짐으로 준비해야 한다. 오늘 테크니컬적으로 이야기할 부분이 없다. 오늘 경기에서 이야기를 할 수 있는 게 없다”고 씁쓸함을 감추지 못했다.