[GOAL 포항] ‘2연승’ 김천 주승진 감독, “공수 적절히 대응... 상대 퇴장 전까지 주도했어”

[골닷컴, 포항] 이현민 기자 = 김천 상무가 포항 스틸러스 원정에서 승리했다.

김천은 1일 오후 7시 30분 포항스틸야드에서 열린 하나은행 K리그1 2026 21라운드 이정택의 결승골에 힘입어 포항에 1-0 승리를 거뒀다. 이로써 최근 2연승을 질주, 승점 23점으로 9위에 자리했다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 주승진 감독은 “무더운 날씨가 계속되고 있는데 먼 길까지 오셔서 응원해주신 팬들에게 승리를 보답할 수 있어 좋은 날이다. 포항은 기존과 다른 형태로 경기를 운영했다. 이에 우리는 공수에서 적절히 대응했다. 퇴장당하기 전(포항 니시야 켄토)까지 주도권을 잡으면서 경기했다. 그동안 세트피스 상황에서 실점이 굉장히 많았는데, 오늘 좋은 계기(무실점)가 됐다. 그러나 퇴장 후에 우리가 조금 주저앉으면서 수비적으로 나온 부분은 아쉽다. 선수들과 상기시키면서 개선해야 한다”고 총평했다.

주승진 감독의 말대로 김천은 포항을 맞아 긴 볼과 측면 돌파를 적절히 섞어가며 공략했다. 이른 선제골이 나왔다면 경기를 더욱 쉽게 풀어갈 수 있었지만, 결정력이 아쉬웠다. 그래도 포항에 전반 유효슈팅을 하나도 내주지 않을 만큼 수비는 단단했다.

이에 주승진 감독은 “경기를 하다보면 공격 과정에서 상대 디펜스가 무너지는 부분이 있다. 우리 수비의 경우 전반과 다른 방법을 선택했다. 플랜B로 안정감을 찾았다. (정)재민이가 쿨링브레이크 때 반대쪽에서 플레이하길 원했는데, 상대 공간이 많이 발생해서 그 공간을 공략하면 좋을 것 같다는 이야기를 했다. 변화가 주효했다”고 털어놓았다.

폭염 속에 계속 경기가 이어지고 있다. 주승진 감독은 “전체적으로 어려운 상황이다. 코리아컵을 통해 평소 경기에 출전 못했던 선수들이 경쟁력을 보여주며 돌파구를 찾았다. 긍정적인 요소가 많이 생길 것 같다. 누가 들어가도 경기 운영을 할 수 있다는 자신감이 생겼다. 이 무더운 여름에 우리팀이 다른 팀에 비해 좋은 상황이 벌어지지 않을까라는 기대감이 있다”며 자신감을 내비쳤다.