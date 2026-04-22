[GOAL 포항] ‘홈 8연전 최종전 승리’ 포항 박태하 감독, “고비를 넘겼다는데 의미”

[골닷컴, 포항] 이현민 기자 = 포항 스틸러스 박태하 감독은 연패 탈출에도 냉정했다.

포항은 22일 오후 7시 30분 포항스틸야드에서 열린 하나은행 K리그1 2026 9라운드서 전반 4분에 나온 이호재의 결승골로 최하위 광주FC에 1-0 승리를 거뒀다. 이로써 최근 2연패 탈출에 성공, 3승 3무 3패 승점 12점 6위로 도약했다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 박태하 감독은 “홈 8연전의 마지막 경기였다. 오늘 승리는 그동안 짧은 시간 힘들었던 상황을 잠시나마 잊게 해줬지만, 홈에서 생각하지 않은 어려움과 기억을 떠올리면 개인적으로 석연치 않고 마음도 편치 않다. 고비를 조금 넘겼다는데 의미를 두고 싶다. 고비를 넘기기 위해 선수들이 최선을 다했다”는 소감을 전했다.

이날 포항은 이호재의 이른 선제골을 이후 경기를 풀어가는 데 어려움을 겪었다. 특히 상대 페널티박스 부근에서 잘 도달하고도 결정적인 슈팅이 없었고. 전개 역시 매끄럽지 않았다.

박태하 감독은 “아무래도 선수 구성과 특징, 특히 공격형 미드필드 지역에서 팀 경기에 영향을 줄 수 있는 선수들의 기동력과 에너지는 넘쳤다. 그러나 정작 파이널서드 지역에서 선수 구성이 부족(결정력과 유연함)하다. 우리가 득점이 적은 이유 중 하나다. 조르지가 없었고, 주닝요가 들어갔으나 컨디션이 살아나지 않았다”고 지적했다.