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박태하한국프로축구연맹
이현민

[GOAL 포항] ‘파이널 B 추락’ 포항 박태하 감독, “매 경기 속죄하는 마음으로 치르겠다”

포항 스틸러스 vs FC안양
포항 스틸러스
FC안양
K리그1
T. Park

[골닷컴, 포항] 이현민 기자 = 포항 스틸러스가 안방에서 FC안양 비기며 파이널 B를 확정했다.

포항은 18일 오후 4시 30분 포항스틸야드에서 열린 하나은행 K리그1 2026 32라운드서 안양과 0-0 무승부에 그쳤다.

최근 리그 2경기 무승(1무 1패)에 빠진 포항은 11승 8무 13패 승점 41점으로 9위에 머물렀고, 남은 한 경기 결과와 상관없이 파이널 B로 떨어졌다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 박태하 감독은 “오늘 좋지 않은 분위기를 반전하기 위해 노력했지만, 결과적으로 이기지 못했다. 열심히 성원해주신 팬들에게 죄송하다. 지금 상황은 이렇지만, 순위가 중요한 게 아니다. 한 경기 한 경기 속죄하는 마음으로 치르겠다”며 씁쓸함을 감추지 못했다.

이날 포항은 전반에 슈팅 0개로 부진했다. 후반 들어 조상혁 대신 트란지스카를 투입하며 변화를 줬다. 경기력이 올라왔고 과정도 전반보다 나았지만, 우려했던 결정력에 발목을 잡혔다.

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박태하 감독은 “P3에 볼이 투입되면 반대편에 있는 조상혁과 조르지를 활용하는 플랜이었다. 들어가긴 했는데, 선수들의 심리적인 자신감이 부족한 점을 볼 수 있었다. 킥이 뒤쪽으로 가는 상황도 있었고, 전체적으로 슈팅이 저조했다”고 답했다. 

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