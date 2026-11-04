[GOAL 포항] ‘세 골 폭발→값진 무승부’ 포항 김성재 대행, “선수들 200% 해줬어”

[골닷컴, 포항] 이현민 기자 = 포항 스틸러스가 모처럼 용광로처럼 타올랐다.

포항은 4일 오후 7시 포항스틸야드에서 열린 감바 오사카와 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전서 완델손, 조르지, 김광원의 골에 힘입어 3-3 극적인 무승부를 챙겼다.

이로써 ACLE 3연패 탈출에 성공한 포항은 무승부로 귀중한 첫 승점을 획득하며 반등 계기를 마련했다.

경기 후 공식 기자회견에 나선 김성재 감독 대행은 “어려울 거라 생각했다. 우리가 주중·주말에 계속 경기를 하다 보니 스쿼드가 얇은 상황에서 휴식이 필요한 선수들, 시간 조절이 필요한 선수들, 여기에 위치 변화도 가져가면서 전반에 임했는데 손발이 맞지 않았다. 전반이 끝나고 하프타임 때 다른 대처와 선수 교체를 가져가면서 후반에 살아났다”고 총평했다.

전반은 미스도 많고 내용 자체가 좋지 않았다. 이에 김성재 감독 대행은 “상대 멤버를 보고 압박적인 부분의 강도를 높이려고 했는데, 전반에 들어갔던 선수들이 위치 변화나 동선을 잡지 못하는 부분도 있었다. 진작에 수정했어야 했는데 전달이 안 된 부분도 있었다. 시작부터 안 되면 미리 체크가 필요했는데, 나도 성숙하고 발전해야 하는 부분이다. 선수 탓은 절대 아니다. 오늘 우리 선수들은 120%, 200%를 해줬다”고 아낌없는 박수를 보냈다.

실점하면 따라가고, 실점하면 또 따라가고. 무서운 뒷심을 발휘한 포항이다. 후반 들어 꺼낸 완델손, 조상혁, 조르지, 김광원까지 교체 카드가 완벽히 적중했다.

김성재 감독 대행은 “운이 좋았던 것 같다. 하프타임에 완델손과 조상혁은 계획적이었다. 좋은 상황이었으면 방법을 갖고 있었는데, 코치님들과 의견을 조합하면서 중간에 타이밍이 잘 맞았던 것 같다”고 멋쩍게 웃었다.