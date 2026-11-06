[GOAL 포항] ‘교체 투입 1분→깜짝 데뷔골’ 김광원, “포항 이적 고민도 안 했다”

[골닷컴, 포항] 이현민 기자 = 올여름 이적 시장에서 검빨 전사가 된 김광원이 위기의 포항 스틸러스를 구했다.

포항은 4일 오후 7시 포항스틸야드에서 열린 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전서 난타전 끝에 감바 오사카와 3-3 무승부를 거뒀다.

이로써 포항(승점1)은 ACLE 무대 3연패 늪에서 탈출하며 귀중한 승점을 확보했다. 동아시아 16팀 중에 15위로 토너먼트 진출 마지노선인 8위와 승점 6점 차다. 아직 갈 길이 멀지만, 모처럼 포항다운 모습을 보이며 반전 계기를 마련했다.

김성재 감독 대행의 김광원 카드가 적중했다. 2-3으로 뒤진 후반 43분 진시우 대신 들어간 김광원은 1분 뒤 상대 문전에서 조상혁의 헤더를 오른발 슈팅으로 연결해 동점골을 뽑아내며 포항에 값진 승점을 선사했다.

경기 후 마주한 김광원은 “어려운 경기였다. 교체로 들어가기 전에 많은 주문을 받았다. 원래 사이드 쪽에 들어가는 걸로 돼 있었는데 김성재 수석코치님이 (조)상혁이 바로 아래 공격형 미드필더로 들어가라고 하셨다. 그 자리에 있었는데 공이 왔다”면서, “상혁이가 헤더를 할 때 공이 이쪽으로 올 거라 생각했는데, 완델손이 흘리면서 천천히 오는 게 느껴졌다. 무조건 논스톱 슈팅을 때려야겠다는 마음을 먹었고, 때렸는데 제대로 들어가는 걸 못 봤다. 너무 신이 나서 세리머니 하느라 시간을 보낸 것 같다”며 데뷔골을 떠올리며 멋쩍게 웃었다.

김광원은 포항 합류 후 K리그1에서 3경기에서 공격 포인트가 없었지만, ACLE라는 큰 무대에서 데뷔골로 존재감을 발휘했다.

그는 “데뷔골을 빨리 넣고 싶은 마음이 있었는데, 오늘이 그날이 될 줄 몰랐다. 기분이 너무 좋다. 축하한다고 잘했다고 모두 칭찬해줬다(코칭스태프와 동료들이 라커룸에서). 축하 메시지도 많이 받았다. 주변에서 너무 자기 일처럼 기뻐해주셔서 감사하다. 집에 가서 10번(골 영상)은 더 돌려보겠다. 나중에 이 데뷔골을 생생하게 이야기 하고 싶다”고 미소를 보였다.

김광원은 FC서울 유스인 오산중·고 출신으로 울산대학교 재학 중에 포항 유니폼을 입게 됐다. 서울과 울산 HD가 계속 주시하고 있었는데 포항 유니폼을 입었다.

이에 “이전부터 포항에 오고 싶었다. 고민도 안 하고(제안 받은 후) 이적을 결정했다”고 털어놓았다.

포항은 이번 시즌 여러 악재로 유독 힘든 시기를 보내고 있다. 그럼에도 감바전에서 보여준 저력은 남은 시즌 희망을 갖게 만들었다.

김광원은 “몇 경기 안 남았는데 최선을 다해 준비하고 잘해서 내년에는 팬들이 기대하는 선수가 될 수 있게 노력하겠다. 공격 포인트로 팀에 도움이 됐으면 좋겠다”고 다짐했다.