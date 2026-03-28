[GOAL 포항] 포항 박태하 감독, “참 1승 어렵다... 이호재는 우리 무실점 수비 시발점”

[골닷컴, 포항] 이현민 기자 = 포항 스틸러스가 5경기 만에 웃었다.

포항은 28일 오후 3시 포항스틸야드에서 열린 강원FC와 하나은행 K리그1 2026 2라운드 순연 경기서 후반 터진 이호재의 결승골에 힘입어 1-0 승리를 거뒀다.

이로써 포항은 5경기 만에 첫 승을 신고, 1승 3무 1패 승점 6점으로 7위에 자리했다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 박태하 감독은 “참 1승하기 어렵다...”라고 운을 뗀 뒤, “모든 팀이 마찬가지겠지만, 시즌을 시작한지 오래됐는데 첫 승에 시간이 걸렸다. 홈에서 4경기 째인데, 그래도 혈을 뚫었다. 만족하지 않고, 앞으로 나아갈 수 있는 발판을 마련했다. 팬들도 속이 터졌을 텐데, 조금이나마 위안이 됐으면 하는 바람이다. 승리에 만족하지 않고 앞으로 경기에서 좋은 결과를 얻겠다”는 소감을 전했다.

포항은 강원과 경기 전까지 ‘3경기 연속 퇴장’이라는 악재와 마주했다. 그럼에도 박태하 감독은 ‘우리가 감내하고 가야할 부분’이라고 다시 한번 마음을 다잡았고, 무실점 승리를 했다.

박태하 감독은 “아무래도 도움(무실점)이 될 것 같다. 그동안 수적 열세에도 실점을 하지 않았기 때문에 리그 운영에 큰 도움이 됐다. 수비가 안정돼야 최소 승점 1점을 가져올 수 있다. 선수들도 마찬가지고 앞으로 우리가 경기를 하는데 도움이 될 거라 생각한다”고 밝혔다.

이어 “아시다시피 인천전을 제외하고 상대와 동등한 조건에서 경기를 하지 않아 평가하기 어려운 부분이 있다. 오늘 같은 경우 겨울 내내 준비했던 전술들이 조금씩 나오고 있다. 인천전이 끝나고 사실상 두 번째(퇴장 없이) 경기였다. 우리가 잘할 수 있는, 우리가 보완하고 발전시킨다면 지금보다 나은 경기를 할 거라는 기대가 있다”고 덧붙였다.

득점포를 가동한 이호재에 관해 박태하 감독은 “지난해보다 연계 플레이가 나아졌다. 가장 눈에 띄게 좋아진 건 수비 가담이다. 최전방에서 동선을 따라가고, 압박 강도를 통해 견제하고, 우리 수비의 시발점이다. 무실점의 뿌리다. 체력은 90분 내내 누구나 떨어진다. 정말 팀에 실점하지 않은 부분에 큰 기여를 하고 있다”고 득점보다 수비 기여를 칭찬했다.

오늘 윙어로 나선 조르지는 부상 위험을 안고 투혼을 불살랐다. 결과는 대성공. 이에 박태하 감독은 “어제까지도 밤새 고민을 거듭하고, 오늘 아침에 결정했다. 부상 리스크를 감수하더라도 이 상황을 빨리 벗어나야 한다 싶었다. 다행히 승리를 했고, 조르지가 별 탈 없이 경기를 하면서 팀 승리에 기여했다”고 미소를 보였다.