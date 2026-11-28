[골닷컴, 포항] 이현민 기자 = 포항 스틸러스 구성원들이 어느 때보다 이 악물고 뛰었지만, 떠나는 신광훈에게 승리를 선물하지 못했다.

포항은 28일 오후 4시 30분 포항스틸야드에서 열린 광주FC와 하나은행 K리그1 2026 37라운드서 2-4로 패했다. 전반에 2실점 후 니시야 켄토의 연속골로 따라붙었지만, 후반 바 루아와 신창무에게 연속골을 내주며 패배의 쓴 잔을 들이키며 최종 9위를 확정했다.

지난 9월 20일 FC서울전 2-1 승리 이후 최근 K리그1와 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 무대를 포함해 11경기 무승(6무 5패)에 빠진 포항이다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 김성재 감독대행은 “계속 승리가 없어 팬들에게 좋은 승리를 선물을 드리고 싶었는데 생각보다 쉽지 않았다. 실점도 많이 하고 아쉽다. 팬들에게 죄송하다”는 소감을 전했다.

이날 포항은 광주에 먼저 두 골을 내주고 따라간 점은 긍정적이다. 김성재 감독대행이 지휘봉을 잡은 뒤 공격력이 올라왔다.

이에 김성재 감독대행은 “하나를 먹더라도 골을 넣자는 분위기로 준비했었다. 그동안 득점이 적었는데, 팬들에게 새로운 모습을 보이기 위해 득점이 필요한 부분을 많이 준비했다. 득점은 긍정적인데, 결과를 못 내다보니 서로 힘들고 지친 상황이다. 경기 수도 많아 심적·육체적으로 지쳐 있다”고 씁쓸함을 감추지 못했다.

포항으로 시작해 포항에서 마침표를 찍은 신광훈이 정든 그라운드를 떠난다. 광주전에서 선발 출전해 후반 30분까지 맹활약했다.

김성재 감독대행은 “훌륭한 선수다. 준비 과정이나 훈련하는 모습을 보면 후배들에게 귀감이 된다. 관리하는 면을 후배들이 배울 것 같다. 정말 대단한 업적을 남긴 선수”라고 아낌 없는 박수를 보냈다.

포항은 다음 달 1일 상하이 포트와 ACLE 리그 스테이지 6차전을 치른다. 현재 15위로 이 경기에서 패하면 사실상 탈락이다.

김성재 감독대행은 “해외 팀들과 할 때 기술력에서 차이가 나고, 더욱 힘든 건 사실이다. 우리 홈이기 때문에 최선을 다해야 한다. 준비를 잘해서 팬들에게 최선의 모습을 보여야 한다”고 강조했다.