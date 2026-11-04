[GOAL 포항] 포항과 통한의 무승부 감바 감독, “후반에 뒷공간 내줘 실점... 원정 힘들었다”

[골닷컴, 포항] 이현민 기자 = 감바 오사카 묘진 토모카즈 감독이 포항 스틸러스와 무승부에 진한 아쉬움을 표했다.

감바는 4일 오후 7시 포항스틸야드에서 열린 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전서 난타전 끝에 포항 스틸러스와 3-3 무승부를 거뒀다.

이로써 ACLE에서 4경기 무패(2승 2무)를 질주한 감바는 승점 8점으로 3위에 자리했다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 토모카즈 감독은 “원정에서 리드하다가 3-3으로 아쉽게 끝났다. 열심히 뛰어준 선수들에게 감사하다. 이 계기로 좋은 결과를 얻을 수 있도록 노력하겠다. 성원해준 팬들에게 감사하다. 오사카 더비가 남았는데, 잘 준비하겠다”는 소감을 전했다.

일본 취재진은 ‘전반과 후반 상황이 달랐다’는 질문을 했다. 이에 토모카즈 감독은 “후반에 포항이 뒷공간으로 공을 많이 투입했고, 그 공간에서 기회가 생겨 실점했다고 생각한다”고 답했다.

오늘 감바가 상대한 포항은 지난 1일 제주 SK전에 이어 서포터스의 응원을 받지 못했다. 포항 일부 팬만 소리칠 뿐이었다. 원정팀인 감바 서포터스는 90분 내내 선수들에게 힘을 보탰다.

토모카즈 감독은 “오사카에서 온 팬들의 현수막을 봤다. 오사카 더비는 우리팀에 얼마나 중요한지 안다. 일본에 돌아가서 잘 준비하겠다”면서, “원정에서 힘들었다. 1점을 얻었지만, 나쁘지 않은 결과다. 많은 압박과 힘듦을 잘 이겨냈다”며 포항 서포터스의 응원 보이콧은 따로 언급하지 않았다.