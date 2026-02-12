Goal.com
박태하
이현민

[GOAL 포항] 일본산 진짜가 나타났다... 포항 박태하 감독, “켄토 지금보다 나을 것” 만족감

[골닷컴, 포항] 이현민 기자 = 포항 스틸러스가 시즌 첫 경기에서 아쉬운 무승부를 기록했다.

포항은 12일 오후 7시 포항스틸야드에서 열린 감바 오사카와 2025/26 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 Two 16강 1차전서 선제골을 내줬으나 조르지의 환상 골에 힘입어 1-1 무승부를 거뒀다.

이날 포항은 후반 2분 야마시타의 솔로 플레이에 일격을 당했지만, 후반 25분 코너킥에서 볼을 잡은 조르지가 페널티박스 라인 부근에서 환상적인 터닝슛으로 골망을 흔들었다. 이후 이창우·김용학·조상혁 카드를 꺼내 총 공세를 펼쳤지만, 역전골이 터지지 않았다. 그럼에도 전망은 밝았다. 이번 시즌을 앞두고 새롭게 합류한 일본 출신 미드필더 켄토와 울산 HD 유스 출신 황재환이 데뷔전에서 안정적인 플레이로 기대를 갖게 만들었다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 박태하 감독은 “시즌 첫 경기, 그리고 실전 감각 이런 부분에 있어 걱정을 많이 했다. 걱정을 뒤로 하고 선수들이 좋은 모습을 보여줬다. 결과는 아쉽다. 선수들이 아직 부족하지만, 경기를 잘 치렀다”는 소감을 전했다.

이어 전술적으로 얼마나 잘 나타났느냐는 물음에 “상대가 좋은 팀이라 전방 압박에 고전했다. 상대가 압박을 할 거라 생각했고, 우리는 거기에 맞게 포지션 플레이에 중점을 뒀다. 각자 해야 할 역할을 지시했다. 부족한 점이 많으나 상대 압박을 이겨내고 풀어간 점, 전체적으로 봤을 때 첫 경기치고 긍정적이었다”고 평가했다.

포항은 올겨울 이적 시장에서 전북 현대로 이적한 오베르단을 대신해 켄토를 영입했다. 켄토는 왕성한 활동량을 바탕으로 그라운드 곳곳을 누볐고, 아직 예열이 덜 됐으나 날카로운 왼발을 선보였다.

박태하 감독은 “(켄토)활동량이 많아 팬들께서도 오베르단의 공백 메울 수 있을까 걱정하셨을 텐데, 오베르단은 팀에 많은 공헌을 했고 좋은 선수다. 켄토는 첫 경기 치고 퍼포먼스를 보여줬다. 지금보다 나을 것으로 기대한다”고 만족감을 드러냈다.

포항은 오는 19일 감바와 16강 2차전 원정을 치른다. 감바만 제치면 객관적 전력상 포항이 결승까지 갈 확률이 높아진다.

이에 박태하 감독은 “결승까지 올라간다는 자체로 희망을 갖게 한다”고 미소를 보인 뒤, “우리도 다음 경기를 넘어서면 가능성이 있지만, 당장 원정 경기를 잘 준비해야 한다. 오늘 경기를 바탕으로 감바에 관한 분석을 더욱 철저하게 해서 적지에서 이길 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

박태하 감독과 기자회견에 동석한 조르지는 “오늘 굉장히 어려운 경기를 했는데, 그럼에도 불구하고 지지 않았다. 집중해서 다음 경기를 잘 준비하겠다”고 말했다.

득점 장면에 관해서도 입을 열었다. 그는 “트래핑을 했을 때부터 슈팅하고자 마음먹었다. 골로 팀에 도움이 돼 행복하다”고 기뻐했다.

0