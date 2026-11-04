[GOAL 포항] 서포터스 응원 보이콧에 포항 김동진, “민감할 수 있는데 우리 탓... 간절함 갖고 뛰어야”

[골닷컴, 포항] 이현민 기자 = 포항 스틸러스가 뒷심을 발휘하며 감바 오사카와 비겼다.

포항은 4일 오후 7시 포항스틸야드에서 열린 감바와 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전서 후반 44분 터진 김광원의 동점골에 힘입어 3-3 극적인 무승부를 따냈다.

ACLE 3연패 늪에서 탈출한 포항은 값진 승점 1점을 챙기며 반전 계기를 마련했다.

경기 후 수훈 선수에 선정된 김동진은 “힘든 시기를 보내고 있는데, 김성재 코치님이 빨리 털어내고 반등하자고 말씀하셨다. 비록 승리를 가져오지 못했지만, 긍정적인 면을 찾고 얻을 수 있었던 경기였다”고 전했다.

이날 포항은 세 차례나 선제 실점 후 따라 붙고, 냉탕과 온탕을 오갔다. 김동진은 “전반은 준비한 플랜대로 우리의 대처가 미숙했다. 수비 형태가 무너지다 보니 리드를 내줄 수밖에 없었다. 후반에 교체 변화를 통해 공격 축구로 상대를 괴롭힐 수 있었다. 실점한 뒤 따라가면서 치고받고. 주장 (전)민광이 형부터 모든 선수가 충분히 할 수 있다고, 하나 먹었다고 무너지지 말자는 이야기(그라운드 안에서)를 했다. 한 번 해보자고 으쌰으쌰 했던 간절함이 와닿았던 것 같다”고 밝혔다.

경기장 분위기는 마치 포항이 원정을 온 듯했다. 포항 서포터스는 지난 1일 제주 SK전에 이어 또 응원 보이콧을 했다. 일부 관중이 소리를 냈지만, 감바 원정 서포터스의 목소리가 더 컸다.

이에 김동진은 “조금은 민감할 수 있는데 우리 팬들, 서포터스들이 찾아오지 못하는 부분은 우리 탓이라 생각한다. (김)성재 코치님 말씀처럼 우리가 다시 보여줘서 서포터스의 마음을 돌려야 한다. 우리 몫이다. 즐거움을 드리려면 보여드려야 하고 간절함을 갖고 뛰면 팬들이 발길을 돌리시지 않을까 생각한다”며 남은 시즌 반등을 약속했다.