[GOAL 포커스] ‘K리그 ACL 초반 포기 사태’ 추춘제 필요성, “프로는 모든 대회 100%”-“일본에 배울 건 배우고”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = K리그의 추춘제 필요성을 제기하는 목소리가 흘러나오고 있다.

K리그는 이른 봄에 개막해서 늦은 가을에 폐막하는 춘추제 시스템을 운영하고 있다.

K리그의 춘추제는 시대의 흐름과 맞지 않는다는 지적도 있었다. 축구의 선두 주자인 유럽은 추춘제를 실행하고 있어 이적시장 시기 등이 맞물리지 않는 어려움 등이 지적됐다.

일본 J리그는 발 빠르게 나섰다. 이번 시즌부터 유럽처럼 추춘제 전환을 선언했고 현재 실행 중이다.

K리그의 춘추제가 옳고 그름의 문제는 아니지만, 최근 시선을 끄는 부분이 있다. 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL) 초반 힘을 쓰지 못한다는 것이다.

정확하게 말하자면 힘을 빼고 있다. ACL과 일정이 다른 K리그는 막판 순위 싸움이 치열한 시기이기 때문이다. 이번 시즌 운명이 결정되기에 이원화 여유와 여력이 없다.

K리그는 막판을 향해 달려가는 중이다. 순위 싸움과 함께 다음 시즌 ACL 출전권 획득을 위해 집중하고 있다.

ACL은 아직 일정이 초반이고 K리그가 종료된 후에도 뒤집을 기회가 남아 있다고 판단한 것이다.

FC서울이 대표적이었다. 최근 확정한 10년 만의 K리그 우승에 집중하느라 챔피언스리그2(ACLT)에서는 로테이션을 가동했다.

서울은 이번 시즌 갑자기 ACLT에 참가했던 지라 전력 보강의 시간과 여력이 없었다. 스쿼드가 두텁지 않았고 로테이션 가동은 당연히 재미를 보지 못했다.

전북현대와 대전하나시티즌 역시 K리그1 상위권 싸움에 집중하는 상황에서 챔피언스리그 엘리트(ACLE)에 온전히 힘을 쏟지 못하는 중이다.

반면, 이번 시즌 추춘제로 전환한 일본은 J리그와 ACL 일정이 겹치면서 투 트랙 가동으로 집중력을 높일 수 있는 상황이다.

현재 ACLE TOP 3는 가시마 앤틀러스, 비셀 고베, 감바 오사카다. 특히, 16강 진출이 가능한 8위에 안착한 교토 상가, 가시와 레이솔까지 J리그가 5팀이나 된다.

반면, K리그는 16강 진출이 가능한 마지노선인 8위 밖으로 밀려난 상황이다.

물론, 재정적인 측면이 우선적이지만, 일본이 J리그의 추춘제 전환으로 일정 운영이 같아진 아시아 무대에 집중할 힘이 생긴 것도 무시할 수 없는 부분이다.

대전의 황선홍 감독은 “프로라면 모든 대회를 100% 임하는 게 맞다. 이제 모두가 고민해야 한다”며 K리그 추춘제 전환의 필요성을 언급했다.

K리그도 ACL처럼 추춘제로 전환한다면 J리그처럼 집중할 힘이 생길 것이라는 분석이다.

전북의 정정용 감독 역시 “추춘제는 추세다. 구조적인 부분에 변화가 필요하다. 시스템 부분에서 떨어질 수밖에 없다. 일본이 먼저 시작했으니 배울 건 배우면서 준비해야 한다”며 긍정적인 입장을 보였다.

하지만, 쉬운 문제는 아니다. 해결해야 할 부분이 많다. 한국의 극한 날씨로 인한 잔디 관리가 가장 화두다. 재정과 투자 문제로 이어지기 때문이다.

정정용 감독은 “환경이 쉽지 않은 부분도 있다. 어떤 구조를 만드는지가 관건이다”며 K리그의 추춘제 전환이 결코 간단한 문제는 아니라고 선을 긋기도 했다.

K리그가 계속해서 ACL 무대에서 힘을 쓰지 못한다면 점수 하락과 함께 출전권 규모가 줄어드는 건 당연하다.

K리그의 국제 경쟁력이 중요한 상황에서 단순한 토론회 개최를 통한 의견 수렴 등 형식적 움직임이 아닌 추춘제 전환을 진지하게 고민해야 할 시기가 왔다.

사진=한국프로축구연맹