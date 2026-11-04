[GOAL 포커스] ‘K리그가 못 따라가는 ACL’ 경쟁력 향상 필요, “템포 확실히 달라”·“그렇지 않으면 이겨낼 방법 없어”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = K리그와 아시아 무대 경기 속도가 비교되고 있다.

전북현대는 3일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 치러진 조호르 다룰 탁짐과의 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 4차전에서 2-0으로 승리했다.

전북은 이번 시즌 2승 1무 1패의 성적으로 10위에서 8위로 순위를 끌어올렸다. 16강 진출 마지노선인 8위 안에 안착했다.

결과와 별개로 경기 내용도 주목을 끌었다. 템포. 즉, 경기 속도가 K리그와 달랐다. 역습, 공수 전환이 확실히 빨랐고, 박진감이 있었다.

전북은 지난 10월 27일 베이징 궈안과의 ACLE 리그 페이즈 3차전에서도 빠른 경기 속도를 체감했다.

베이징 외국인 선수들의 실력과 심판의 깔끔한 경기 운영 등으로 K리그보다 멈추는 시간이 적었고 전개 속도가 빨랐다.

ACL 경기 템포가 K리그보다 빠르다는 걸 모두가 체감하고 있다.

이승우는 조호르와의 경기 후 “템포 차이가 확실하게 있다”며 K리그와 비교된다고 언급했다.

이어 “경기 템포는 선수들만의 문제는 아니다. 여러 가지 요인이 있다. 환경, 시스템 등 차이가 있다고 생각한다. 각자 위치에서 잘하다 보면 K리그도 좋아질 것이다”고 진단했다.

대전하나시티즌의 황선홍 감독 역시 ACL 경기 템포가 K리그보다 한참 앞선다는 걸 체감했다.

그러면서 K리그가 ACL 무대에서 경쟁력을 입증하려면 경기 속도를 끌어올려야 한다고 강조했다.

황선홍 감독은 비셀 고베와의 ACLE 리그 페이즈 3차전 후 “J리그는 에너지 레벨과 압박 강도가 상당히 높다. 이건 우리 팀만의 문제가 아니다. K리그 전체가 고민해야 할 부분이다”고 언급했다.

이어 “J리그 팀들은 계속해서 이런 경기를 치른다. 습관이 됐다. 단 한 번의 좋은 경기력으로 나오는 게 아니다. K리그도 경기 템포를 높이는 부분을 고민해야 한다”며 ACL 무대에서 경쟁력을 높이기 위해서는 변화가 필요하다고 말했다.

이와 함께 “K리그도 플레이 타임을 늘려야 한다. 쉬는 시간을 줄이고 더 강하게 경기를 치러야 한다. 계속 고민하고 이야기할 문제다”고 지적했다.

ACL은 군더더기 없는 심판의 운영으로 실질적인 플레이 시간이 길다는 평가를 받고 있다.

황선홍 감독은 “ACLE은 플레이 시간이 길다. K리그도 쉬는 시간을 줄여야 한다. 그렇지 않으면 높은 압박 강도를 이겨낼 방법이 없다. 반드시 고민해야 한다”고 목소리를 높였다.

사진=게티이미지, 전북현대