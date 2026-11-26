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[골닷컴] 반진혁 기자 = 전북현대가 1년 사이에 다른 분위기가 감지되고 있다.

전북현대는 지난 25일 오후 7시 일본 가시마에 위치한 메르카리 스타디움에서 치러진 가시마 앤틀러스와의 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 5차전에서 0-3으로 패배했다.

충격적이었다. 아무리 가시마가 객관적인 전력에서 우위인 팀이라고 해도 무득점, 3실점 패배는 용납하기 힘든 결과였다.

전북은 가시마의 짜임새를 장착한 플레이에 고전했다. 간결한 패스에 고전했고, 찬스를 살리지 못하는 등 기대 이하의 모습을 보여줬다.

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전북은 반드시 승리가 필요했다. 승점 3점을 추가하면 10점에 도달해 16강 진출 마지노선인 8위 안착에 유리한 고지를 점할 수 있었다.

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그러나, 후반에 승부수를 걸겠다는 계획이었을까? 전반부터 힘을 빼는 모습을 보였다. 최근 경기력이 나쁘지 않은 티아고가 아닌 모따를 선발로 내세웠다.

아무리 ACLE 무대에서 좋은 모습을 보여줬다고 하지만, 모따는 기대 이하였다. 김승섭은 말할 것도 없었다.

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물론, 오는 29일 K리그1 순위 싸움에 결정적인 울산HD와의 경기가 있어 체력적인 부분을 고민했을 것이다. 하지만, ACLE에서 힘을 빼는 여유가 있는 상황도 더욱 아니었기에 아쉬운 선택이 됐다.

전북은 득실차에 밀려 ACLE 11위까지 떨어졌다. 아직 3경기가 남았고, 반전의 기회가 있지만, 활용할 수 있을지는 미지수다.

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K리그1 상황도 심각하다. 격차를 벌릴 기회를 살리지 못하면서 순위는 6위까지 추락했다. 사실상 7위다.

K리그1은 파이널 라운드 시스템을 운영하고 있다. 이번 시즌이 마지막이다. 다음 시즌부터는 풀 리그제로 전환되는데 적용한다면 7위 제주SK에 승점이 뒤지는 상황이다.

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전북은 다음 시즌 ACLE 출전권 확보를 통해 유종의 미를 거두겠다는 계획이다. 이미 가능성 하나가 사라졌다.

전북이 남은 2경기에서 모두 승리한다고 해도 ACLE 진출권 확보 안정권인 3위는 불가능하다.

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현실적인 목표는 4위다. 어느 팀이 코리아컵 우승하느냐에 따라 ACLE 플레이오프에 진출할 수 있다. 아니면 챔피언스리그2(ACLT) 무대에 만족해야 한다.

전북은 1년 전 K리그1, 코리아컵 우승을 향해 질주했고 더블이라는 성과를 달성하면서 최고의 시즌을 보냈다.

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하지만, 1년 후 완전히 다른 분위기다. 우승은커녕 마지막 보루인 ACLE 출전권 확보도 불투명하다.

사진=게티이미지