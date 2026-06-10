[GOAL 포커스] ‘전북 육성 프로젝트’ B팀 아닌 N팀, 권순형 감독 체제 ‘슈퍼 루키 김예건 폭풍 성장’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 전북현대 육성 프로젝트에서 슈퍼 루키 김예건은 폭풍 성장 중이다.

전북은 육성군 성격을 가진 B팀은 2022시즌부터 운영했다. 이후 변화를 도모했다. 명칭부터 바꾼 것이다.

전북은 단순 2군 선수로 인식될 수 있는 'B팀'의 부정적 이미지를 탈피하고 N팀으로 새로운 출발을 선언했다.

전북 N팀은 미래의 주축이 되기 위한 준비 과정의 선수단으로 Next를 꿈꾸는 의미를 담아 탄생했다.

다음 세대를 준비하는 Next라는 의미와 더불어 모기업 현대자동차의 고성능 브랜드인 N에서도 이름의 모티브를 얻은 것이다.

N팀 명칭 변경 2시즌 차에 또 다른 변화를 맞았다. 권순형 감독을 선임하면서 사령탑 교체를 단행한 것이다.

권순형 감독은 성남FC U-15 사령탑 역임 후 전북 B팀을 통해 새로운 도전에 나섰다.

권순형 감독 체제 전북 N팀은 이번 시즌 1승 5무 8패라는 다소 아쉬운 성적을 보여주고 있지만, 출범 취지에 맞게 육성과 경쟁력 향상에 집중하고 있다.

전북 N팀의 육성 프로젝트에서 폭풍 성장 중인 선수가 있다. 바로 김예건이다.

김예건은 권순형 감독의 지지와 중용을 받아 경험을 축적하고 있고 성인 무대로 향하는 과정을 다지고 있다.

김예건은 이번 시즌 K3리그에서 기가 막힌 프리킥, 발리 득점 등 3골을 기록하면서 눈도장을 제대로 찍는 중이다.

김예견은 2008년생으로 전북 유스 금산중을 거쳐 현재 영생고 재학 중이다. 각종 프로그램에 출연해 기술적인 능력을 선보이면서 눈도장을 찍었다. 당돌한 드리블과 날렵한 발재간으로 기대감을 끌어올리는 중이다.

특히, 이번 시즌을 앞두고 준프로 계약을 체결하면서 N팀에서 활약 중이다. 최근에는 전주월드컵경기장에서 치러진 경주한수원과의 경기에서 엄청난 발리 득점을 통해 존재감을 과시했다.

김예건은 K3리그에서 경쟁하면서 장점을 강화하고 단점을 보완하면서 한층 성장하고 있다.

권순형 감독은 “(김)예건이에 대해 피지컬이 약하고 소극적이다는 평가가 있다. 하지만, 완전히 달라졌다는 부분이 훈련에서부터 나타나고 있다. 배포가 있는 선수다. 담력도 있고 실력은 말할 것도 없다. 이러한 과정을 통해서 업그레이드되는 모습 보여줬으면 좋겠다"며 기대감을 숨기지 않았다.

김예건은 “준프로 계약 후 K3리그에서 형들과 호흡을 맞추면서 경험을 쌓고 있다. 앞으로 전주성에서 더 많이 뛰고 싶다”며 전북 A팀에서 존재감을 과시한 날을 손꼽아 기다리고 있다며 설렘을 감추지 못했다.

전북 N팀에서 폭풍 성장으로 기대감이 쏠리고 있는 김예건이 전주성 그라운드를 휘저을 꿈을 꾸고 있다.

사진=전북현대