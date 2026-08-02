[GOAL 포커스] ‘전북은 뭐가 무서웠나?’ 주야장천 이해 불가 볼 돌리기, ‘우승 경쟁 어쩌나’

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대는 뭐가 무서웠을까?

전북현대는 지난 1일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 치러진 FC서울과의 하나은행 K리그1 2026 21라운드 경기에서 0-0 무승부를 기록했다.

2위 전북은 절호의 기회를 잡았다. 포항스틸러스와의 20라운드 경기에서 2-0 승리를 거둔 후 1위 서울이 울산HD에 덜미를 잡히면서 추격의 판이 깔린 것이다.

전북이 서울을 상대로 승리를 거둔다면 격차를 6점까지 좁혀지면서 추격 의지가 탄력을 받고 우승 경쟁에 불을 지필 수 있었다.

특히, 안방에서 지난 4월 서울 원정 0-1 패배를 갚아줄 절호의 기회였다.

정정용 감독은 경기 전 “홈 경기다. 마냥 기다리지만은 않을 것이다”며 반드시 승리를 쟁취하겠다는 의지를 내비치기도 했다.

하지만, 경기 양상은 달랐다. 공격 방향이 전방이 아닌 후방이었다. 계속해서 뒤로 공을 돌리면서 극단적으로 안정감을 꾀했다.

전북은 상대 진영으로 넘어가 공격 작업을 선보일 기회가 있었지만, 모험보다는 안정감을 위해 계속해서 뒤로 공을 돌렸다.

전북의 주야장천 볼 돌리기는 이번 경기에서만 나온 건 아니다. 안정적인 빌드업이라는 명목 아래 이번 시즌 계속해서 선보이고 있다.

물론, 안정적인 빌드업은 좋다. 하지만, 과정 없이 결과를 얻을 수 없다. 슈팅이 없이는 골도 없다. 때로는 모험도 필요하지만, 안정감에만 시선이 쏠려있어 전북은 이도 저도 아닌 상황을 맞았다.

서울 역시 선제 실점 최소화를 위해 무리하게 공격을 펼치지 않았지만, 전북은 상황이 달랐다.

전북은 무조건 승리가 필요한 상황이었는데 주중 코리아컵을 치러 체력 부담이 있는 상황에서 원정에서 무승부를 거둬도 아쉬울 것 없는 서울과 같은 접근 방식을 선택한 것이다.

정정용 감독은 경기 후 “선수들이 최선을 다해줬다. 과정은 나쁘지 않았다. 마무리가 아쉬웠다. 디테일한 부분을 가져가야 한다. 소통하면서 만들어가는 중이다. 시너지 효과가 나오면 더 나아질 것이다”며 반등을 약속했다.

과정은 필요하다. 하지만, 어느덧 21경기를 치렀다. 전북은 결과도 챙겨야 하는 팀이다.

늦었지만, 변화가 절실한 시점이다. 전북의 주야장천 볼 돌리기는 언제까지 이어질까?

사진=한국프로축구연맹