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[골닷컴, 대전] 반진혁 기자 = 대전하나시티즌이 천군만마를 얻었다.

대전하나시티즌은 지난 24일 오후 7시 대전월드컵경기장에서 치러진 베이징FC와의 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 5차전에서 3-2로 승리했다.

대전은 경기 전 순위는 10위였다. ACLE은 동부, 서부 각각 상위 8위까지 16강 토너먼트에 진출한다. 반드시 승리가 필요했다.

황선홍 감독은 승리가 절실한 상황에서 승부수를 던졌다. 주민규, 주앙 빅토르, 엄원상, 마사를 모두 선발로 투입해 공격적인 운영에 나선 것이다.

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특히, 마사의 존재감이 결정적이었다. 2선에서 활발한 움직임을 통해 공격에 힘을 불어넣었다.

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마사는 창의적인 움직임을 통해 베이징의 수비를 무너트렸고, 날카로운 패스로 대전의 공격은 활기를 띄었다.

전반 42분 득점포까지 가동했다. 이순민이 집념의 압박 이후 패스를 건넸다. 주민규가 감각적인 움직임으로 수비를 따돌리고 내준 것을 마사가 골로 연결했다.

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마사는 후반 14분 교체될 때까지 그라운드에서 존재감을 발휘했고, 대전의 3-2 승리에 일조했다.

마사는 지난 4월 경기 중 허리가 다치면서 전력에서 이탈했다. 재활에 매진 후 복귀하면서 다시 대전의 공격은 힘을 받았다.

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하지만, 마사는 최근 훈련 중 다치면서 쓰러졌고 부상 정도가 심상치 않아 시즌 아웃 가능성이 점쳐지기도 했다.

천만다행이었다. 회복 속도가 빨랐고, 마사는 지난 21일 강원FC와의 경기를 통해 복귀전을 치렀다.

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마사는 베이징과의 경기에서 선발 복귀했고, 미친 존재감으로 활약을 펼치면서 대전의 핵심이라는 걸 다시 한번 증명했다.

대전은 이번 시즌 ACLE 11위다. 특히, 베트남의 꽁안 하노이가 비셀 고베를 꺾는 이변을 연출하면서 대전은 11위까지 떨어졌다.

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승점 차이가 촘촘한 상황에서 16강 진출 자격이 주어지는 8위에 안착하기 위해서는 매 경기 승리가 필요하다.

K리그1 역시 동기부여가 남았다. 우승은 불발됐지만, 2위까지 순위를 끌어올릴 수 있는 상황이다. 다음 시즌 ACLE 출전권 확보를 위해서라도 반드시 최대 결과까지 끌어내야만 한다.

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이러한 상황에서 마사의 이른 복귀와 활약은 대전의 큰 힘이다. 천군만마 장착이다.

사진=한국프로축구연맹