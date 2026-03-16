[GOAL 천안] ‘깜짝 발표 없었다’ 홍명보호, 손흥민-이강인-김민재 등 유럽 간다

[골닷컴, 코리아풋볼파크] 김형중 기자 = 축구국가대표팀 홍명보 감독이 3월 A매치에 나설 대표팀 명단을 발표했다.





홍명보 감독은 16일 오후 2시 충남 천안시에 위치한 코리아풋볼파크에서 대표팀 명단 발표 기자회견을 열었다.





손흥민을 필두로 이재성, 이강인, 김민재, 황희찬 등 붙박이 대표 선수들이 그대로 이름을 올렸다. 이른바 깜짝 발표는 없었다. 한동안 대표팀과 인연이 없었던 양현준과 홍현석 정도가 오랜만에 보는 이름이었다.





골키퍼는 조현우와 김승규, 송범근이 선발됐다. 수비수에는 김민재, 조유민, 이한범, 김주성, 김태현, 이태석, 설영우, 옌스 카스트로프, 김문환이 이름을 올렸다. 미드필더에는 양현준, 백승호, 박진섭, 황인범, 홍현석, 김진규, 권혁규, 배준호, 엄지성, 황희찬, 이재성, 이강인 등 12명이 선발됐다. 공격수는 오현규, 손흥민, 조규성이 뽑혔다.





이번 대표팀은 23일 오전 비행기를 통해 영국 런던으로 출국한다. 28일 영국 밀튼 케인스에서 코트디부아르와 친선경기를 치르고, 오스트리아 빈으로 이동해 4월 1일 오스트리아와 맞붙는다.





다음은 3월 A매치 소집 명단.





GK(3): 조현우, 김승규, 송범근

DF(9): 김민재, 조유민, 이한범, 김주성, 김태현, 이태석, 설영우, 옌스 카스트로프, 김문환

MF(12): 양현준, 백승호, 박진섭, 황인범, 홍현석, 김진규, 권혁규, 배준호, 엄지성, 황희찬, 이재성, 이강인

FW(3): 오현규, 손흥민, 조규성