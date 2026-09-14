[GOAL 천안] 김건희·김민수·박태준 첫 태극마크…‘모레노 임시 사령탑 체제’ 韓 축구 9·10월 A매치 평가전 소집명단 발표

한국축구 임시 사령탑으로 선임된 로베르트 모레노(스페인) 감독이 9·10월 A매치 평가전 4연전(에콰도르·우루과이·베네수엘라·우즈베키스탄)에 나설 소집명단(30명)을 발표했다. 김건희(인천 유나이티드)와 김민수(레인저스), 박태준(김천 상무)이 생애 처음으로 태극마크를 달았다.



모레노 감독은 14일 천안 코리안풋볼파크에서 취임 기자회견을 열고 9·10월 A매치 평가전 4연전 소집명단을 발표했다. 앞서 지난 1일 한국 임시 사령탑으로 부임한 모레노 감독은 오는 11월 27일까지로 3개월간 이끈다. 다만 추후 경기력·결과 등을 종합적으로 평가해 내년 1월 개막하는 2027 사우디아라비아 아시안컵까지 지휘봉을 잡을 수 있는 계약 조건이 포함됐다.



모레노 감독은 손흥민(LA FC)을 필두로 김민재(바이에른 뮌헨), 설영우(아우크스부르크), 이강인(아틀레티코 마드리드), 이재성(마인츠), 황인범(포르투), 황희찬(샬케) 등 그동안 꾸준하게 핵심으로 활약했던 선수들을 발탁했다. 새 얼굴도 여럿 선발했다. 우선 김건희와 김민수, 박태준은 최초 발탁이다. 특히 2006년생 김민수는 최근 많은 주목을 받고 있는 신예다. 그는 올여름 스코틀랜드 대표 명문 레인저스로 이적, 등번호 10번을 달면서 현지에서도 기대를 받고 있다.



최근 K리그에서 좋은 퍼포먼스를 보여주고 있는 구성윤과 정승원, 최준(이상 FC서울), 김봉수(대전 하나시티즌), 조현택(울산 HD) 등도 오랜만에 태극마크를 달았다. 축구 팬들의 최대 관심사였던 이승우(전북 현대)는 모레노 감독의 선택을 받지 못했다.



“선수 선발은 상당히 복잡한 과정이다. 좋은 선수들이 정말 많고 (국가대표로 발탁될) 자격이 충분한 선수들 중에서도 함께 하지 못한 선수들도 많다”는 모레노 감독은 “기본적으로 가장 중요하게 고려한 부분은 축구적인 기준이다. 데이터 분석을 통해 1700명의 선수를 살펴봤고 한국축구에 가장 잘 맞는 경기 모델과 플레이 스타일, 특성 등을 바탕으로 선발했다”고 설명했다.



그러면서 “최종적으로 저와 코칭스태프가 함께 논의해서 저희가 하고자 하는 축구에 가장 잘 적응할 수 있는 선수가 누구인지 판단하고 결정했다. 저희에게는 분명한 하나의 기준이 있다. 이름이 아니라 경기력이다. 이름이나 과거에 무엇을 했는지가 아니라 앞으로 경기장에서 무엇을 보여줄 수 있는지가 선발에 있어서 중요한 부분이었다”고 덧붙였다.





◆ 9·10월 A매치 4연전 소집명단(총 30명)



▲ 골키퍼(GK) = 구성윤(FC서울), 김승규(FC도쿄), 송범근(전북 현대), 조현우(울산 HD)



▲ 수비수(DF) = 김건희(인천 유나이티드), 김민재(바이에른 뮌헨), 김태현, 조위제(이상 전북 현대), 김태현(가시마 앤틀러스), 설영우(아우크스부르크), 이태석(아우스트리아 빈), 이한범(클럽 브뤼헤), 조현택(울산 HD), 최준(FC서울)



▲ 미드필더(MF) = 김민수(레인저스), 김봉수(대전 하나시티즌), 박진섭(저장FC), 박태준(김천 상무), 백승호(버밍엄시티), 송민규(나시오날), 이강인(아틀레티코 마드리드), 이재성(마인츠), 정승원(FC서울), 황인범(포르투), 황희찬(샬케)



▲ 공격수(FW) = 손흥민(LA FC), 오세훈(시미즈S 펄스), 오현규(베식타시), 이동경(울산 HD), 조규성(미트윌란)

