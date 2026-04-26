[GOAL 전주] ‘전북 합류 드디어 첫 골’ 강상윤, “너무 늦게 터져서 죄송하다...이번 시즌 여유 생겨”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 강상윤이 첫 골을 터트리는 소감을 밝혔다.

전북현대는 26일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 포항스틸러스와의 하나은행 K리그1 2026 10라운드 경기에서 3-2로 승리했다.

전북은 지난 경기에 이어 왼쪽 측면 수비에서 실수를 연발하면서 고개를 숙이는 듯했지만, 극적인 승리로 무승의 늪에서 탈출했다.

강상윤은 늘 그렇듯 왕성한 활동량을 통해 중원을 지배했고 활기를 불어넣었다. 특히, 후반 추가 시간 득점포를 가동하면서 전북의 승리를 이끌었다.

강상윤의 이날 득점은 전북 합류 이후 첫 골이라는 감격의 결과였다.

강상윤은 경기 후 “첫 골이 너무 늦게 나왔다. 팀 구성원 모두에게 죄송하다. 득점 이외에도 어떻게 하면 도움이 될지 생각하면서 뛰겠다”고 소감을 전했다.

이어 “세리머니는 즉흥적으로 나왔다. 지난 시즌 FC서울과의 경기에서 선보였던 걸 재현하려 했는데 펜스 높이가 너무 높았다”고 비하인드 스토리를 언급했다.

강상윤은 전북 유스 출신이다. 프로 무대 합류 후 경험을 쌓기 위해 임대 생활을 전전했고 지난 시즌 거스 포옛 감독의 눈에 들어 제대로 존재감을 발휘하기 시작했다.

강상윤은 이번 시즌도 전북의 핵심 역할을 소화하면서 엄청난 존재감을 과시하고 있다.

이에 대해서는 “임대 생활 중 많은 경기 소화 성장했다고 느낀다. 지난 시즌 많은 경기 소화했다. 공격 포인트는 없었지만, 출전 시간이 많았다. 엄청나게 도움이 됐다. 이번 시즌 여유가 생긴 것 같고 경기 전 기대감이 크다”고 언급했다.

그러면서 “이번 시즌은 딱히 설정하지는 않았다. 과정에 집중하겠다는 생각이 강했다. 그래도 5골 5도움은 기록하고 싶다”며 목표를 설정했다.

강상윤에게 이번 시즌은 중요하다. 오는 9월 군 문제가 걸린 아시안게임을 앞두고 있기 때문이다.

강상윤은 “1월 부상의 시간이 있었지만, 멘탈적으로 도움이 된 시간이었다. 아시안게임 중요한 무대다. 나라를 대표하는 만큼 좋은 성적 보여주고 싶다”고 의지를 불태웠다.

사진=한국프로축구연맹