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[GOAL 전주] ‘전북 무승의 늪 탈출’ 정정용 감독, “어려운 고비 넘겨서 다행...팬들의 응원 책임감 느껴”

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[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 정정용 감독이 고비 탈출에 안도의 한숨을 내쉬었다.

전북현대는 26일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 포항스틸러스와의 하나은행 K리그1 2026 10라운드 경기에서 3-2로 승리했다.

전북은 지난 경기에 이어 왼쪽 측면 수비에서 실수를 연발하면서 고개를 숙이는 듯했지만, 극적인 승리로 무승의 늪에서 탈출했다.

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정정용 감독은 경기 후 “어려운 고비를 넘겨서 다행이다. 팬들의 열정적인 응원은 책임감을 느끼게 한다. 오늘만큼은 마음껏 즐기시기 바란다”고 말했다.

전북은 4경기 연속 왼쪽 측면 수비에서 실수가 발생하면서 고개를 숙였다.

이에 대해서는 “짚고 넘어가야 할 부분은 있다. 공격에 비해 수비가 밸런스에 있어 좋지 않다. 김하준은 빌드업에 능한 선수다. 상대가 압박할 때 만드는 작업을 구상했다. 아쉬운 건 수비적인 부분에서 세밀한 부분이다”고 평가했다.

이승우는 오랜만에 선발 풀타임을 소화하면서 1도움을 기록하는 등 위협적인 모습을 보여줬다.

정정용 감독은 “위협적인 장면을 만들었다. 폭발적인 부분은 상대가 잘 알고 있다. 경기를 치르면서 풀어가면 시너지 효과는 있을 것이다”고 기대했다.

사진=한국프로축구연맹

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