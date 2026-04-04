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[GOAL 전주] ‘전북의 3연승→2위 도약’ 정정용 감독, “다행히 전주성이 무너지지 않았다”

전북현대 모터스 vs 울산 HD FC
전북현대 모터스
울산 HD FC
K리그1
J. Jung

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 정정용 감독이 현대가 더비 승리에 안도의 한숨을 내쉬었다.

전북현대는 4일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 치러진 울산HD와의 하나은행 K리그1 2026 6라운드 경기에서 2-0으로 승리했다.

전북은 3연승과 함께 2위로 도약하면서 선두 추격에 박차를 가하게 됐다.

정정용 감독은 경기 후 “다행히 전주성이 무너지지 않았다. 팬분들이 잘 지켜주셨다. 앞으로도 안방에서는 절대 패배하지 않도록 하겠다”고 말했다.

이어 “어려운 경기임에도 불구하고 무실점으로 마무리했다. 2주 동안 잘 준비했던 부분이 잘 나타났다”고 덧붙였다.

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전북의 이승우 카드는 또 적중했다. 후반 교체로 투입된 후 원맨쇼를 선보이면서 쐐기골을 만들었다. 꾸준하게 선발 기회를 차지하고 있는 김승섭과는 대조되는 모습이다.

정정용 감독은 “상황에 따라 경기 운영이 바뀐다. 선수들에게도 인지시켰다. 앞으로도 더 잘할 수 있도록 지원하겠다”고 언급했다.

이어 “공격수는 골이다. 변화를 줄 수 있는 선수가 있는 건 우승에 큰 도움이 된다. 지금처럼만 해주면 분명히 기회를 잡는 시점이 올 것이다”며 이승우를 독려했다.

전북은 이번 시즌 전반에 비해 후반 경기력이 하락하는 단점이 드러나면서 우려의 시선이 있다.

이에 대해서는 “미묘한 차이가 있다. 지키는 축구도 필요하다는 인식이 있는 것 같다. 경기를 치르면서 발전시키는 것이 중요하다. 앞으로 더 좋아질 것이라고 생각한다”고 말했다.

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