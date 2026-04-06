[GOAL 전주] ‘전북의 슈퍼 조커’ 이승우의 마음고생, “더 할 수 있는 역할이 있나 생각할 정도였어”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 이승우가 마음고생을 털어놨다.

전북현대는 4일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 치러진 울산HD와의 하나은행 K리그1 2026 6라운드 경기에서 2-0으로 승리했다.

전북은 3연승과 함께 2위로 도약하면서 선두 추격에 박차를 가하게 됐다.

이승우는 이날 교체로 그라운드를 밟았다. 미친 존재감은 후반 추가 시간 터졌다. 이영재의 패스를 받은 후 왼쪽 측면에서 위협적인 드리블을 통해 50m를 돌파했다. 울산의 수비를 무너트렸고 왼발을 통해 승리의 쐐기골을 만들었다.

이승우는 경기 후 “100번째 현대가 더비라고 들었다. 골과 함께 승리해서 너무 기쁘다”며 소감을 전했다.

이어 “(이)영재 형이 패스를 잘 건네준다. 이 덕분에 득점으로 잘 마무리할 수 있었다”며 환상적인 골에 대한 공을 돌렸다.

이승우는 전북 이적 이후 선발이 아닌 교체 자원으로 활용되고 있다.

전북이 교체 자원 이승우 카드는 이번 시즌 적중하고 있다. 매번 결과를 바꾸는 체인저 역할을 수행하고 있다. 꾸준하게 선발 기회를 차지하고 있는 김승섭과는 대조되는 모습이다.

정정용 감독은 “지금처럼만 해주면 분명히 기회를 잡는 시점이 올 것이다”며 이승우의 역할에 대해 언급하기도 했다.

이승우는 “선수는 다 똑같다. 선발, 90분을 뛰고 싶다. 장점을 보여주는 것이 내가 할 수 있는 일이다. 올해 초 자존심이 상한다는 이야기도 들었다. 더 할 수 있는 역할이 있나 생각할 정도였다”며 마음고생을 털어놨다.

그러면서 “전북에 큰 애정이 있었고 늘 꼭 오고 싶던 팀이었다. 정말 영광스럽게 생각한다. 여러 선수들의 계보를 이어가고 싶다”며 자부심을 보였다.





사진=한국프로축구연맹