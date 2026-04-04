[GOAL 전주] ‘울산 절치부심’ 김현석 감독, “지난 건 잊고 새로운 마음으로 다가오는 경기 준비”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 김현석 감독이 분위기 반전을 약속했다.

울산HD는 4일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 치러진 전북현대와의 하나은행 K리그1 2026 6라운드 경기에서 0-2로 패배했다.

울산은 100번째 현대가 더비에서 덜미를 잡히면서 무패 행진이 마무리됐다.

김현석 감독은 경기 후 “준비 많이 했는데 선수들이 긴장한 것 같다. 전반전에 하고자 했던 플레이가 나오지 않았다. 하프타임 정비 후 후반전에 임했는데 내용은 좋았다”고 평가했다.

이어 “2경기째 득점이 나오지 않은 건 아쉽다. 몰아붙일 때 골이 나왔다면 좋은 경기가 됐을 것이다. 아직 리그 초반이다. 전북과의 대결이 2번 남았다. 지난 건 잊고 새로운 마음으로 다가오는 경기를 준비하자고 얘기했다. 선수들은 고생했다. 기죽지 않았으면 좋겠다”고 덧붙였다.

울산은 무패 행진이 마감되면서 분위기 반전이 절실한 상황이 됐다.

김현석 감독은 “훈련을 통해서 하고자 하는 부분은 선수들에게 명확한 지시가 필요했지만, 경기력이 좋다 보니 간과했던 것 같다. 수비 부분도 다듬어야 하지만, 찬스를 골로 연결하지 못하는 상황에서 공격도 수정이 필요하다”고 언급했다.

끝으로 “모든 걸 선수 탓으로 돌리는 건 아닌 것 같다. 감독의 지시에 따라 창의적인 부분이 나오는 것이기에 스스로 더 준비해야 할 것 같다. 부족한 부분을 보완해야 할지 고민하겠다”며 분위기 전환을 다짐했다.