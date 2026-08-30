[GOAL 인터뷰] ‘503일 만 눈물의 속죄포’ 울산 강상우, “세리머니 고민... 이동경 고마워”

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = “(강)상우는 나와 여러 차례 미팅을 했다. 베테랑으로서 팀에 헌신적인 부분을 굉장히 감사하게 생각한다. 여기서 밝힐 수 없지만, 나는 상우가 왜 눈물을 보였는지 그 이유를 안다. 팀을 위해 헌신하고자 하는 마음이 그 어느 선수보다 강하다. 이 팀에 오래 머물고 싶은 선수라 도와주고 싶은 마음이다.”

울산 HD 수장 김현석 감독이 긴 터널을 빠져나온 강상우를 칭찬하며 격려했다.

울산은 29일 오후 7시 30분 문수축구경기장에서 열린 김천 상무와 하나은행 K리그1 2026 26라운드서 3-1로 이겼다.

3연패 탈출에 성공한 울산은 승점 40점 고지에 오르며 2위 탈환에 성공했다.

이날 강상우는 야고(2골)와 함께 득점포를 가동하며 팀에 값진 승점 3점을 선사했다. 현장에서 마주한 그는 “팀이 어려운 상황에서 다시 반전 계기를 마련해 다행이라 생각하고, 앞으로 더 좋은 방향으로 갈 수 있도록 잘 준비를 해야 한다”고 마음을 다잡았다.

강상우는 후반 13분 이희균을 대신해 그라운드를 밟았고, 4분 뒤 이동경의 패스를 받아 상대 페널티박스 안에서 왼발 슈팅으로 득점에 성공했다.

그는 “찬스가 왔을 때 이런저런 생각을 안 하고 그냥 골키퍼 가랑이 사이로 차야겠다고 마음먹었다. FC서울과 경기했을 때 왼발 슈팅을 위로 때린 적 있는데 막혔다. 당시 코칭스태프에서 땅볼로 차야 한다고 말씀해주셨다. 순간 그 생각이 났다. 그래서 찼는데 골이 들어갔다”고 회상했다.

지난해 4월 13일 대구FC 원정 이후 무려 503일 만에 골 맛을 봤다. 득점 후 팬들 앞에서 얼굴을 감싸며 눈물을 쏟아냈다. 그동안 골도 골인데 플레이도 잘 안 풀렸으니 답답할 수밖에 없었다.

강상우는 “지난해 처음 울산에 왔지만, 어려운 시기를 많이 겪었다. 올해도 좋았다가 안 좋았다가 롤러코스터 같은 시즌을 보내고 있다. 선수 생활을 하면서 이걸 어떻게 이겨내야 할지 많이 생각했다. 감독님과 미팅할 때도 기대에 부응 못하는 부분이 있다고 느꼈다. 오늘 골을 넣고 나서 2년 동안 좋은 모습을 보여드리지 못했다는 생각이 들었다. 이 한 골로 좋아해야 되는가, 그 순간 많은 감정이 오갔다. 그런데 (이)동경이가 옆에서 같이 도와줘 고마웠다”며 동료애를 드러냈다.

이동경은 팬들 앞에서 주저하는 강상우의 두 팔을 잡고 올려줬다. 바로 김현석 감독, 울산 팬들이 원하는 원팀의 모습이다.

강상우는 “이번 시즌 냉탕과 온탕을 계속 반복하다 보니까, 이겼을 때를 생각해보면 감독님을 포함한 코칭스태프, 선수들도 다 같이 이겨내자는 그런 모습이 많았다. 내가 나이가 있는 편에 속하다 보니 선수들이 하고 싶은 이야기를 조금은 조심스럽게 하는 것 같다. 어찌 됐든 어려운 시간을 보내고 있는 만큼 선수들이 많이 위로해준 것 같다. 뭉클했다”며 다시 한번 고마움을 전했다.

강상우는 김천전에서 후반 추가시간 멀티골 기회를 잡았다. 본인이 얻은 페널티킥 키커로 나섰지만, 백종범 골키퍼에게 가로 막히며 아쉬움을 삼켰다.

그는 “시간이 거의 끝나서 이겼다고 생각했다. 욕심일지 모르겠는데, PK가 나면 공격수는 공격 포인트로 말해야 하기 때문에 멀티골을 넣고 싶었다. 지난번에도 PK를 만들었는데 (이)동경이한테 양보한 적이 있다. 동경이한테 준 건 후회가 없는데, 그 이후로 골이 안 터지니까 ‘진짜 한 골이 크다’고 느꼈다. 그래서 욕심을 부려봤는데 못 넣다 보니 욕심이 과했나 그런 생각도 들도 미안했다. 이기고도 찝찝했다. 아쉬웠다”고 멋쩍게 웃었다.