[GOAL 인터뷰] ‘2연속 MVP 도전’ 울산 이동경, “개인보다 팀... 마지막에 웃는 시즌” 당찬 포부

[골닷컴] 이현민 기자 = 2026시즌 K리그1에서 가장 뜨거운 선수 이동경(울산 HD)이 팀과 비상을 다짐했다.

이동경은 21경기에 출전해 9골 6도움으로 K리그1 득점 2위, 도움 1위, 공격 포인트 1위를 달리고 있다. 울산은 최근 3연승으로 2위를 사수, 선두 FC서울을 승점 7점 차로 추격 중이다.

울산은 이동경 제로톱과 야고의 결정력이 어우러지며 상승세를 타고 있다. 이동경은 제로톱 변신 후 기대 득점 대비 실제 득점률 294%, 유효슈팅 비중 63%, 패스 성공률 80%로 수치가 대폭 상승한 것으로 밝혀졌다. 제로톱이 확실히 맞는 옷인 듯하다.

이동경은 구단 공식 채널을 통해 “멋진 스트라이커(야고)가 있기 때문에 내 자리라 생각하지 않는다. 개인적으로 스트라이커로 뛰면서 미드필더 출신이다 보니 내려와 볼을 잡는 그런 부분에서 수비수들이 혼란을 많이 느끼는 것 같다. 어디까지 따라와서 잡는 부분을 어려워하는 것 같아 쉽게(본인이) 볼을 잘 받는 느낌이 들었다. 그러면서 공격 지역에서 스피드 붙여 올라가다 보니 슈팅 찬스가 온다고 생각한다. 맞는 옷이라기보다 그래도 지금은 (상대) 선수들이 잘 적응(대비)을 못하는 느낌을 받는다”고 전했다.

울산은 지난 시즌 풍파를 겪었지만, 이동경은 김천과 울산에서 활약을 바탕으로 생애 첫 MVP를 수상했다. 현재 이동경은 흔히 말하는 MVP 2년 차 징크스라는 말이 무색할 정도로 압도적인 퍼포먼스를 선보이고 있다. 만약, 울산이 왕좌 탈환에 성공한다면 이동경의 2연속 MVP 수상도 가능하다. 울산은 ‘K리그 최초 단일 구단 5년 연속 MVP’와 ‘구단 첫 2연속 MVP’라는 대기록을 내심 기대하고 있다.

이동경은 “아직까지 날이 많이 뜨겁다. 갈 길이 멀다고 생각한다”고 미소를 보인 뒤 “지금부터가 중요하다. 사실 개인적 목표는 크게 생각하지 않고 있다. 팀이 어려운 상황에서 좋은 방향으로 가고 있어 뿌듯하게 생각한다. 여름에 좋은 시기를 보내야 시즌이 끝날 때까지 계속 우승 경쟁을 따라가면서 할 수 있다. 그 부분을 가장 신경 쓰고 있다. 승리를 할 수 있다면 야고도 그렇고 득점왕이나 좋은 상들까지 따라온다고 생각한다. 지금은 팀에 더 신경 쓰면서 하고 있다”며 개인보다 팀을 먼저 생각했다.

울산은 지난 8일 포항 스틸러스와 동해안 더비에서 2-0 승리를 거두며 3연승을 질주했다. 이동경은 날카로운 왼발 프리킥으로 서명관의 선제골을 도왔다. 지난달 18일 대전 하나시티즌 원정에서 1도움을 시작으로 인천 유나이티드(1골), 서울(1골 1도움), FC안양(2골), 포항(1도움)전까지 4골 3도움으로 개인 통산 최다이자 최초인 5경기 연속 공격 포인트 행진을 이어가고 있다. 이 기세라면 지난 시즌 달성했던 공격 포인트 25개를 넘어 25~27개 공격 포인트로 커리어 하이가 유력하다.

그는 “시즌 초 인터뷰를 하면서 개인적 목표 질문을 받았다. 작년보다 공격 포인트를 하나라도 더 할 수 있으면 좋을 것 같다는 생각을 했다. 그 목표로 왔었는데, 중간에 크게 목표를 생각하지 않고 임했다. 어느 순간 따라가고 있다는 소리를 들었다. 기록에서 대해 신경을 잘 안 쓰는 스타일이다. 팀이 계속 이기다 보면 따라오는 기록이 있지 않을까 생각하면서 최선을 다할 생각”이라고 굳은 각오를 내비쳤다.

아직 울산에서 풀 시즌을 소화하며 리그 우승컵을 든 적이 없는 이동경이다. 이번 시즌 부주장으로 리더십을 발휘하며 리그 우승을 향한 간절함을 품고 있다.

이동경은 “군입대하기 전에 팀에 베테랑 형이 많아 내 위치에서 내 것만 하면 좋은 팀으로 가는 위치였는데, 전역하니 어린 선수들과 훌륭한 선수들이 많았다. 선수들과 소통도 많이 하고 그런 게 필요한 위치가 됐다. 작년에 좋지 못한 성적도 있었고, 올해 반드시 그런 결과를 가져오지 않기 위해 많은 노력을 했고 선수들과 소통을 하다 보니 2위라는 좋은 순위로 서울을 따라가고 있는 상황이다. 계속 따라가는 입장이 마음이 편한 것 같더라. 가장 위에서 느끼는 압박감이 있다. 선수들과 힘을 합쳐 마지막에 꼭 웃을 수 있는 시즌이 됐으면 한다”고 바랐다.

이동경은 울산 유스인 현대중·고를 거친 성골로 팬들의 사랑을 듬뿍 받고 있다. 이에 “분명히 책임감(유스 출신으로)이 있다고 생각한다. 많은 팬이 예뻐해 주시고 사랑해주시기 때문에 이 자리에 올 수 있었다. 올 시즌이 끝날 때 모두가 행복한 시즌이 될 수 있게 선수로서 해야 할 목표라 생각한다”며 팬들에게 고마움을 표했다.

끝으로 2026시즌 포부를 밝히며 다시 한번 마음을 다잡았다. 이동경은 “작년에 왔을 때(전역 후) 어수선하기도 했고, 분위기가 안 좋다고 느꼈다. 이번 시즌을 시작하면서 그런 부분을 최대한 없애기 위해, 좋은 위치로 가기 위해 노력했고 지금도 하고 있다. 그 부분에 대한 보상이 경기장에서 충분히 이뤄진다면 무조건 좋은 결과가 있을 거라 믿는다. 공격수로서 빛날 수 있는 점은 수비수들, 모든 팀원이 최선을 다해줬기 때문에 나의 퍼포먼스가 나올 수 있다. 감사하게 생각한다. 공격수 역할을 잘한다면 좋은 결과가 있을 거라 생각한다”고 자신감을 내비쳤다.