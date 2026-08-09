[GOAL 인터뷰] ‘친정 포항에서 은퇴’ 눈물 쏟은 김승대, “종아리 다섯 번 찢어져 안 되겠다 싶더라”

[골닷컴, 포항] 이현민 기자 = K리그에서 라인 브레이커로 명성을 떨쳤던 김승대(35)가 친정 포항 스틸러스에서 은퇴식을 가졌다.

포항은 8일 오후 8시 포항스틸야스에서 열린 울산 HD와 하나은행 K리그1 2026 22라운드이자 동해안더비에서 김승대를 떠나보내는 시간을 마련했다.

김승대는 포항 성골 유스로 2013년 프로에 입문해 첫 시즌 만에 ‘더블(K리그+코리아컵)’ 우승 주역으로 활약했다. 당시 활약을 바탕으로 2014 인천 아시안게임 남자축구에서 금메달을 목에 걸었고, A대표팀에 승선하기도 했다. 이후 옌벤푸더(중국), 전북 현대, 강원FC, 지난 시즌까지 대전하나시티즌에 몸담았다. 다수 팀을 거치면서 포항에 두 차례나 복귀할 정도로 친정에 대한 사랑이 남달랐던 낭만 브레이커다. K리그1 300경기 48득점 50도움, 포항에서만 216경기 43골 39도움의 기록을 남겼다.

이날 김승대는 하프타임 때 구단에서 경기장 하프라인에 마련한 단상에 서서 소감을 말하다가 눈물을 쏟았다. 포항 팬들은 아낌없는 박수를 보내며 레전드의 앞날에 행운이 깃들길 응원했다.

포항스틸야드에서 만난 김승대는 “사실 고향으로 돌아올까, 다른 팀으로 갈까 고민했다. 다섯 번이나 종아리가 찢어지면서... 주변에서는 안 찢어진다고 이야기했지만, 계속 그랬다. 다른 팀으로 이적했는데 또 그렇게 되면 모두 피해를 본다고 생각했다. 100% 완치 된다는 보장도 없었고, 자신감도 없었다. 혼자 그만하면 누군가 피해볼 일이 없으니까. 대전에서 1년 동안(2025시즌) 왼쪽 두 번, 오른쪽 세 번이 그랬다. 대전에서 몇 경기(지난 시즌 4경기) 못 나왔던 이유다. 엔트리에 들고 출발 전날에도 계속 뛰었다. 마지막 재활을 3개월 더한 적도 있었다. 더 쉬고 복귀했는데 똑같더라. 어릴 때 많이 뛰고 고생했으니 이제 몸에서 그만하라는 신호라고 생각했다”고 다소 이른 나이에 축구화를 벗은 이유를 공개했다.

미련이 남지 않느냐는 물음에 김승대는 “진짜 딱 아쉬운 건 하나다. 50골-50도움을 못했다는 것. 후회를 많이 했다. 예전 영상을 찾아보면 잘 때렸다면 두 개는 더 넣었을 텐데, 뭔가 아쉽더라. 50-50과 40-40은 많은 차이가 있다. 결국, 나는 50-50을 못한 선수다. 대기록을 달성한 선수가 별로 없더라. 이거 하나 빼고 후회는 없다”고 속 시원히 털어놓았다.

2013시즌 포항에서 더블 역사를 썼던 은사인 황선홍 감독은 2024시즌을 앞두고 김승대를 대전으로 불러들였다. ‘신인 김승대’를 누구보다 잘 썼던 좋은 기억이 있었기 때문이다. 그러나 몸이 따라주지 않았다.

김승대는 “감독님이 선수들과 회식하는 자리에서도 어린 승대 덕을 많이 봤다고 이야기해주시고, 솔직히 축구선수가 뛰면서 최선을 다하지 않는 경우는 없다. 그래서 대전에서 잘해 살아남아야겠다는 생각을 했다. 감독님도 힘을 실어주셨는데, 많이 다치고 감독님도 그런 표시를 해주시더라. 마지막에 구단을 볼 면목도 명분도 없었다. 선수가 경기를 뛰어야 다음 미래를 보는데, 마지막 38라운드 원정을 갈 때도 마지막이라 생각하고 복귀했다. 출발 하루 전날 슈팅 게임하고 훈련도 했다. 그런데 또 재발했다. 다섯 번째 찢어지면서 감독님이 직접적인 전달은 안 하셨지만, 개인적으로 다른 팀을 알아볼까 고민하다가 여기까지 하자고 마음먹었다. 이후 가족과 시간을 보냈다. 집 문을 열고 나가면 아이들이 매달려서 어딜 가냐고 묻기도 하고, 쉬면서 정말 재미 있었다. 아이들과 시간을 보내야겠다는 생각이 확실히 들었다”고 가족애를 드러내면서 황선홍 감독과 대전에 미안함을 표했다.

현재 포항에는 김승대보다 네 살 형인 1987년생 신광훈이 뛰고 있다. 하프타임에 둘이 포옹하는 모습이 포착됐다.

김승대는 “(신)광훈이 형도 연락이 와서 ‘네가 나이가 몇 살인데, 아직 더 뛰어야지’라고 말했다. 부상을 당해보니 광훈이 형이나 (기)성용이 형이 대단하다고 느꼈다. 기량이 떨어지고 그런 것보다 몸이 못 버티면 은퇴를 하는 게 맞는 것 같다. 기량이 저하되면 노하우나 경험으로 조금은 커버할 수 있는데, 부상은 안 되더라. 사람이 뛰지를 못하니까, 말로만 축구를 할 수 없다. 경기로 보여줘야 한다. 다른 형들도 연락이 와서 고생했다고 말해줬다. 아직 형들이 뛰고 있으니까 이상한 마음도 있다”며 고마움을 전했다.

이미 제2의 축구 인생 테이프를 끊은 김승대다. 고교 신흥 강호로 떠오른 경북 영덕고에서 코치 생활을 하고 있다.

그는 “우리 고등학교 시절과 뭔가 다른 느낌이다. 나는 프로 유스였고, 영덕고는 일반 학교다. 운영이나 시스템에서 새로운 걸 배우니까 재미있다. 전국 대회도 두 번이나 같이 나가면서 동고동락했다. 언젠가 내가 진두지휘해서 지도하고 싶은 생각도 든다. 사소한 것부터 하나씩 다 배우고 있다”면서, “선수 시절도 그렇고 밑에서부터 올라가는 걸 즐기고 그런 스타일이다. 지금은 맨땅에 헤딩한다는 생각으로 적극적으로 임하고 있다. 감독님, 코치님들의 장점을 흡수하기 위해 노력 중이다. 영덕고가 전국에서 유명하다고 들었는데, 학생들이 워낙 착하다”며 벌써 제자들을 향한 애정을 드러냈다.

끝으로 김승대는 “초중고대학 프로까지 우승하면서 한 단계씩 올라가고 싶다. 밑에서부터 차근차근 그 팀을 정상 위치까지 올려 인정받고 또 올라가고, 도전해보고 안 되면 빨리 다른 길로 가야한다(웃음). 인맥으로 두세 단계씩 올라가서 먼저하는 게 아니라 조금씩 나아가고 싶다”며 밝은 내일을 그렸다.