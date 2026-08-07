[GOAL 인터뷰] ‘충남아산 믿을 구석’ 한교원, “따라붙을 수 있는 절호의 기회였는데 아쉬워”

[골닷컴, 아산] 반진혁 기자 = 한교원이 아쉬움을 감추지 못했다.

충남아산FC는 7일 오후 8시 이순신종합운동장에서 치러진 안산그리너스와의 하나은행 K리그2 2026 21라운드 경기에서 1-1 무승부를 기록했다.

충남아산은 안드레 감독 체제에서 첫 연승을 노렸지만, 다음을 기약해야 했다.

한교원은 지난 7월 5일 김포FC와의 경기 이후 약 1달 만에 선발 명단에 이름을 올렸다.

한교원은 존재감은 일찍부터 나타났다. 오른쪽 측면에서 과감한 돌파를 통해 안산의 수비를 무너트렸다. 특히, 최전방과 측면을 오가면서 침투와 크로스를 통해 공격에 힘을 불어넣었다.

한교원은 전반 20분 데니손이 자책골을 끌어내는 과정에서 결정적인 패스를 건네면서 존재감을 과시했다.

이후 해결사 역할에 초점을 맞췄다. 한교원은 전반 추가 시간 역습 상황 이후 결정적인 상황을 맞았지만, 골키퍼 선방에 막히면서 아쉬움을 삼켰다.

한교원의 존재감은 후반에도 계속됐다. 후반 8분 폭풍 드리블 후 수비를 무너트렸고 결정적인 패스를 건넸는데 이 기회를 김종민이 살리지 못해 고개를 숙였다.

한교원의 역할은 후반 10분 은고이와 교체되면서 그라운드를 빠져나갔고, 관중석에서 박수와 함성이 터져 나왔다. 공격 포인트는 없었지만, 여전히 충남아산의 핵심 선수라는 걸 증명했다.

한교원은 경기 후 “상위권 팀을 따라붙을 수 있는 절호의 기회였는데 너무 아쉽다”고 고개를 숙였다.

이어 “놓치면 안 되는 중요한 일정이었다. 하지만, 결과를 얻지 못했다. 아쉬움이 많다. 우리의 보완점을 찾았던 경기였다. 더 좋은 경기력으로 다음 일정에서 반드시 승리해야 한다”고 덧붙였다.

한교원은 충남아산의 믿을 구석이다. 여전히 건재함을 과시하면서 공격의 한 축을 담당하고 있다.

안드레 감독은 “한교원은 중요한 선수다. 빅 클럽에서 뛰면서 경험을 쌓았다. 오늘 경기에서도 좋은 모습을 보여줬다”며 극찬을 아끼지 않았다.

한교원은 “감독님께서 전술적으로 잘하는 걸 펼칠 수 있게 배려해 주신다. 보답해야 할 것 같다. 득점이 부족한 부분에 대해서는 저 포함해서 많은 선수들이 분발해야 한다. 책임감도 있다”며 반등을 약속했다.

사진=한국프로축구연맹