[GOAL 인터뷰] ‘전북 NEW 테크니션’ 도도가 꼭 하고 싶다고 한 말, “인생과 팀의 새로운 역사 쓰고 싶어”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대의 새로운 테크니션 도도가 강렬한 포부를 밝혔다.

도도는 여름 이적시장을 통해 전북으로 합류했다. 이후 부상 여파로 재활에 매진한 후 최근 들어 출전 기회를 잡고 있다.

도도는 “처음은 적응이 힘들었지만, 과정이라고 생각한다. 선수들도 잘 도와주고 있다. 전북이라는 빅 클럽에 올 수 있어서 영광이다”며 인터뷰를 시작했다.

K리그는 어떤 느낌일까? “브라질과는 당연히 다르다. 훌륭한 리그다. 적응하는 중이다. 거칠지만, 퀄리티가 높다. 특히, 피지컬 부분이 앞서있는 것 같다”고 설명했다.

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도도는 브라질 리그에서도 테크니션으로 이름을 떨쳤다. 상황에 맞는 적절한 기술을 선보이는 등 상대 수비의 경계 대상으로 떠오르기도 했다.

전북에서도 도도는 강렬한 플레이로 시선을 사로잡아 팬들의 기대감이 끌어올리는 중이다.

특히, 가시와 레이솔과의 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 1차전에서 공을 뒤로 넘겨 상대 수비를 무너트리는 기술인 레인보우 플릭을 선보이기도 했다.

K리그가 거칠다고 느끼는 상황에서 기술 연마가 어렵지는 않을까? “기회가 많지는 않았지만, 그라운드에서 보여준 적이 있다. 나름 팀에 도움이 되고 있다고 생각한다”고 말했다.

도도는 이번 시즌 ACLE 무대도 출격하면서 아시아 축구도 경험하는 중이다.

이에 대해서는 “아시아 축구는 기술적인 부분이 뛰어나다고 느꼈다. 퀄리티가 좋은 선수가 많다”고 언급했다.

도도는 이번 시즌 전북에서 아직 공격 포인트를 기록하지 못했다. 팀을 도울 수 있는 부분이라면서 의지를 불태웠다.

도도는 “개인적인 목표는 공격 포인트를 통해 팀에 큰 도움이 되고 싶다. 막바지인 상황에서 더 나은 다음 시즌을 위한 준비 과정이라고도 생각한다”고 각오를 밝혔다.

인터뷰 끝나는 상황에서 도도가 모두를 멈춰 세웠다. 마지막으로 꼭 하고 싶은 말이 있다는 것이었다.

도도는 “이 말은 꼭 하고 싶다. 나의 인생과 전북의 새로운 역사를 쓰고 싶다. 우승 이외에도 클럽 월드컵 등 더 큰 무대를 밟을 수 있도록 노력하겠다. 물론 개인 타이틀도 중요하지만, 항상 팀이 먼저라고 생각한다”며 충성심을 보였다.

사진=골닷컴, 한국프로축구연맹