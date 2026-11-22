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[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 이탈로가 골대 강타를 두고두고 아쉬워했다.

전북현대는 지난 21일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 치러진 FC서울과의 하나은행 K리그1 2026 36라운드 경기에서 0-1로 패배했다.

전북은 이번 시즌 서울과의 4차례 맞대결에서 1무 3패를 기록하면서 단 1승도 거두지 못하는 굴욕을 맛봤다.

이탈로는 선발 자원으로 선택받았고, 측면에서 존재감을 과시했다. 스피드를 활용해 상대를 위협했고 날카로운 드리블을 통해 문전 침투에 주력했다.

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하지만, 결정력에 발목을 잡혔다. 기회가 왔을 때 과감하게 슈팅을 선보였지만, 정확도가 떨어졌다.

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특히, 전반에만 골대를 2번이나 맞추면서 아쉬움을 삼켰다.

이탈로는 “전반전은 우리의 경기력이 좋았다. 볼 소유, 찬스 등은 서울보다 나았다. 부족한 건 마무리 능력이었다. 잊고 다음 경기를 준비하는 것이 중요하다”고 씁쓸한 표정을 지었다.

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이어 “팀에 도움이 되고 싶었는데 아쉽다. 마음이 아프다. 털어버리고 주중에 치러진 가시마 앤틀러스와의 경기에 집중해야 한다”며 골대 강타를 두고두고 아쉬워했다.

이탈로는 지난 7월 여름 이적시장을 통해 브라질 샤페코엔시 떠나 전북으로 합류했다.

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윙어로는 181cm 장신으로 오른쪽, 왼쪽 모두 소화가 가능하고 상황에 따라 최전방 공격수까지 소화할 수 있는 멀티 능력에 기대를 품었다. 특히, 김승섭 영입로 재미를 보지 못했기에 활약이 간절했다.

전북 합류 초반은 적응과 경기력 향상에 집중했고, 이제는 측면에서 위협적인 존재감을 과시하면서 눈도장을 찍는 중이다.

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이탈로는 “전북에 도움이 되고 싶어서 합류했다. 경기력은 좋아진 것 같다. 냉정하게 10점 중 7.5~8점이다”고 평가했다.

10점까지 채우기 위해서는 “득점, 도움 공격 포인트를 통해 승리까지 이어진다면 가능할 것 같다”며 계속해서 존재감을 과시하겠다고 약속했다.

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한편, 전북은 다음 시즌 ACLE 출전 확보 안정권인 3위 차지는 자력으로 불가능해졌다. 남은 2경기에서 모두 승리해 승점 6점을 챙긴다고 해도 대전하나시티즌은 따돌릴 수 없는 상황이다.

현실적인 목표는 코리아컵 우승 상황에 따라 ACLE 플레이오프가 가능할 수 있는 K리그1 4위다.

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사진=한국프로축구연맹