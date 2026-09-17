[GOAL 인터뷰] ‘전북 테크니션 등장→레인보우 플릭 시전’ 도도, “신이 주신 선물...재밌는 축구 보여줄 것”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대에 테크니션이 등장했다.

전북현대는 16일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 치러진 가시와 레이솔과의 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 1차전에서 2-1 역전승을 거뒀다.

전북은 AFC의 클럽 대항전이 분류된 후 챔피언스리그2(ACLT) 무대만 밟았을 뿐 ACLE 첫 출전이다.

도도는 벤치에서 출격 명령을 기다렸고 교체 투입을 통해 그라운드를 밟았다. 곧바로 존재감을 선보였다.

도도는 활발한 움직임을 통해 전북 공격에 힘을 불어넣었고, 상대를 당황하게 만드는 기술을 선보였다.

특히, 문전에서 공을 뒤로 넘겨 상대 수비를 무너트리는 기술인 레인보우 플릭을 선보였고, 팬들의 환호와 박수를 끌어냈다.

도도는 전북 소속으로 출전한 경기에서 첫 승리를 맛봤는데 “기분이 좋다. 몸 상태도 좋다. 팀이 이겼다는 것이 제일 중요하다”고 소감을 전했다.

도도는 브라질 리그에서도 테크니션으로 이름을 떨쳤다. 상황에 맞는 적절한 기술을 선보이는 등 상대 수비의 경계 대상으로 떠오르기도 했다. 전북 합류 후 시선을 사로잡는 모습을 보여주면서 팬들의 기대감이 타오르는 중이다.

이에 대해서는 “기술은 신이 주신 선물인 것 같다. 기회를 받는다면 경기에서 전북의 승리만을 위해 뛰겠다. 기술 등 장점을 최대한 활용해 팬들께 재밌는 축구를 보여주고 싶다”며 그라운드에서 증명하겠다고 다짐했다.

도도는 여름 이적시장을 통해 전북에 합류했기에 적응도 필요하다. 빠른 융화 등 어떤 목표 설정했을까?

도도는 “팀을 위해 헌신하는 것이다. 그러기 위해서는 공격 포인트가 필요하다. 이번 시즌 나의 최대 목표다”며 활약을 약속했다.

사진=전북현대