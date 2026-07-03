[GOAL 인터뷰] ‘전북 신입생’ 모따, “부진 인정한다. 100% 보여주지 못하는 중...더 보여줄 것 많아”

[골닷컴] 반진혁 기자 = 전북현대의 신입생 모따가 부진을 인정한다면서도 더 보여줄 것이 남았다며 활약을 약속했다.

모따는 지난 시즌 FC안양에서 엄청난 활약을 선보였다. 14골 4도움의 공격 포인트를 기록하면서 돌풍의 한축을 담담했다.

모따는 안양에서의 활약을 등에 업고 이번 시즌을 앞두고 임대 신분으로 전북에 합류하면서 새로운 도전에 나섰다.

초반 분위기는 좋았다. 모따는 K리그1 개막 전 치른 쿠팡플레이 슈퍼컵에서 득점포를 가동하면서 전북의 우승에 일조했다.

하지만, K리그1 개막 이후 기대만큼 득점이 나오지 않으면서 아쉬움을 삼켰다.

모따는 “월드컵 휴식기를 통해 푹 쉬었다. 다시 치열하게 훈련 중이다. 몸 상태는 100%다”고 언급하면서 인터뷰의 포문을 열었다.

이어 “솔직히 말하면 개인적으로 만족하지 않는다. 팀은 잘하고 있지만, 내가 부족하다. 더 철저하게 준비해야겠다”며 부진을 인정했다.

그러면서 “인정한다. 지난 시즌 모습을 100% 보여주지 못하고 있다. 열심히 준비하고 있다. 더 보여줄 부분이 많다”며 반전을 예고했다.

잠시 안양을 떠나 전북으로 향하면서 우승이라는 목표를 품고 긴장의 끈을 조여 맸다.

모따는 “전북 합류할 때부터 목표는 챔피언이었다. 압박감도 있었다. 하지만, 선수에게는 이 부분이 어느 정도 필요하다. 그래야 발전할 수 있다. 부담은 없다. 외부 평가와 시선을 신경 쓰지 않는다”며 묵묵히 자신의 길을 걸어가겠다고 다짐했다.

모따는 임대 신분으로 합류해 이번 시즌을 끝으로 전북과 계약이 만료된다. 이 부분은 동기 부여다.

모따는 “보여줄 부분이 많은데 아직 그러지 못해 아쉽다. 계속 집중하면서 증명하고 싶다. 좋은 퍼포먼스 보여주고 싶다. 그렇게 되면 계약 등에서 좋은 기회가 오지 않을까 싶다”며 의지를 불태웠다.

모따와 함께 아들 벤자민은 전주성에서 슈퍼스타다. 경기가 끝나면 어김없이 그라운드에 나타나 축구공을 차면서 팬들의 시선을 끈다. 특히, 아빠의 시그니처 세리머니를 따라면서 호응과 환호를 유도하면서 사랑을 받고 있다.

모따는 “팬분들이 슈퍼스타라고 해주신다. 집에서도 전북 응원가를 흥얼거린다. 축구 선수가 됐으면 좋겠지만, 본인의 선택이다. 포기해야 할 것도 많고 준비도 철저해야 한다고 주입하고 있다. 쇼맨십은 나랑 다르다. 난 부끄러움이 많은데 아들은 아니다. 장난꾸러기다”며 미소를 지었다.

사진=전북현대