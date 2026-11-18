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[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 늦게나마 전북현대 방패 역할을 수행하고 있는 박지수가 마음고생을 털어놨다.

박지수는 이번 시즌을 앞두고 전북현대의 새로운 일원이 됐다. 유럽, 대표팀 경험 등이 새로운 후방 지휘자가 되어줄 것이라는 기대가 컸다.

박지수는 슈퍼컵에서 존재감을 과시하면서 우승에 일조하면서 쾌조의 시작을 알렸다. 하지만, K리그1 개막전에서 엄청난 실수를 범했고 2-3 패배에 대한 책임의 화살을 피하지 못했다. 설상가상으로 시즌 초반 부상으로 전력에서 이탈하면서 고개를 숙였다.

박지수는 “부상으로 인한 장기간 휴식은 처음이었다. 이적 후 첫 경기 때 다쳤다. 심적으로도 힘들었다. 증명하러 왔는데 상심이 너무 컸다”며 시즌 초반을 돌아봤다.

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이어 “전북은 능력 있는 선수가 많다. 나 1명 없더라도 돌아가는 팀이기에 조급함을 버렸다. 회복 후 복귀했을 때 반드시 도움이 되어야겠다고 다짐했다”고 덧붙였다.

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박지수는 복귀 후 점차 컨디션과 경기력을 끌어올렸다. 시기가 아쉽기는 하지만, 시즌 막판 존재감을 선보이면서 전북의 새로운 방패 등장을 알렸다.

특히, 경험이 무기였다. 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)에서 존재감을 과시하는 중이다.

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박지수는 “경기 감각은 많이 회복했다. 팀의 남은 목표와 함께 다음 시즌 준비해야 한다는 생각으로 열심히 하루하루를 살고 있다”고 의지를 불태웠다.

전북 적응기는 쉽지 않았다. 시즌 초 닥쳤던 부상을 떨친 후 복귀했지만, 잔병치레가 많았고 좀처럼 계획대로 흘러가지 않았다.

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박지수는 “복귀 후 작은 부상이 생겨서 심적으로 더 힘들었다. 부담감이 있었던 것도 사실이다. 성적이 좋지 못하면 화살이 돌아올 거라고 생각했다. 기대를 충족시켜 드리지 못한 팬들께 죄송한 마음이다”고 아쉬움을 토로하기도 했다.

전북은 지난 시즌 4년 만에 차지했던 왕좌, K리그1 우승 타이틀을 지키지 못했다. 조기에 레이스에서 이탈하면서 고개를 숙였다.

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아쉬움은 사치다. 자존심을 지키기 위해서는 2, 3위를 통해 다음 시즌 ACLE 출전권 확보라는 목표를 위해 달려야 하는 중요한 시점이다.

박지수는 “K리그1 2~3위를 통해 ACLE 출전권을 획득해야 한다. 전북이기에 높은 곳을 바라봐야 한다. 선수단이 끝까지 뭉쳐서 해내겠다”며 유종의 미를 다짐했다.

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이어 “부상 없이 시즌을 마치고 싶다. 지금보다 더 기여하고 싶고 전북이라는 팀에서 중요한 일원이 되고 싶다”고 희망했다.

사진=골닷컴