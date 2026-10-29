[GOAL 인터뷰] ‘전북 루키의 호된 ACLE 신고식’ 황승준이 잊기 힘들었던 순간, “아...큰일 났다!”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대의 루키 황승준이 아시아 무대 데뷔전을 떠올렸다.

황승준은 오른쪽 측면 수비 자원으로 전북 유스 출신이다. 금산중, 영생고, 용인대를 거치면서 커리어를 쌓았다.

이후 2025시즌 전북 N팀으로 합류했다. K3리그에서 경험을 쌓다가 지난 25일 FC안양과의 하나은행 K리그1 2026 33라운드 경기에 교체로 그라운드를 밟으면서 프로 무대 데뷔전을 치렀다.

황승준은 “8월부터 A팀에 합류하기 시작했다. 훈련만 하고 출전은 없어서 아쉬웠고 아직은 완벽한 소속감이 들지는 않았다. 하지만, 안양과의 경기에 출전하면서 진정한 일원이 된 느낌이다”며 K리그1 무대 데뷔전 소감을 전했다.

다음 경기 JEO K리그1 01:00 DAE

이어 “K3리그에서 좋은 경험을 쌓았다. 물론 보완할 점이 많지만, K리그1 무대에 뛰어보니 충분히 해볼만 하다는 생각이 들었다. 자신감도 얻었다”고 미소를 지었다.

황승준은 곧바로 더 큰 무대에서도 모습을 드러냈다. 베이징 궈안과의 2026-27시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 3차전에 출격한 것이다.

황승준의 ACLE 무대 신고식은 순탄치 않았다. 문전에서 걷어내는 타이밍을 놓쳐 상대에게 소유권을 내주면서 공격을 허용했고, 실점의 결정적인 빌미를 제공했다.

당시를 떠올리면서 “어차피 지나간 일 마음에 담아두면 안 될 것 같아서 경기에 몰입했지만, 진짜 큰일 났다고 생각한다. 형들에게 진짜 미안했다. 경기 후 괜찮다고 위로해 줬는데 솔직히 들리지 않았다. 처음에는 힘들었는데 지금은 조금 괜찮아졌다”며 가슴을 쓸어내렸다.

그러면서 “ACLE은 상대 선수들의 기량이 확실히 차이가 있었다. 피지컬 싸움에서 크게 다르다고 느꼈다”고 덧붙였다.

황승준은 계속해서 ACLE 데뷔전 실수를 잊지 못하는 모습을 보였는데 “팬들께서 많이 응원해 주시는데 생각지도 못하게 팀에 피해를 준 것 같아서 정말 죄송하다”며 고개를 숙이기도 했다.

K리그1, ACLE 데뷔전을 치른 황승준은 “이번 시즌 남은 모든 경기에 출전하고 싶다”며 목표를 밝히기도 했다.

마지막으로 프로 무대 데뷔 감격에 젖어 있던 황승준은 감사의 인사도 잊지 않았다.

황승준은 “N팀 권순형 감독님을 비롯해 코치진이 많이 챙겨주셨다. 덕분에 프로 데뷔를 할 수 있었던 것 같다. 꼭 감사하다는 말을 전하고 싶다”고 말했다.

사진=골닷컴