[GOAL 인터뷰] ‘전북 데뷔전 눈도장 쾅’ 이탈로, “K리그 향한 호기심...아직 100% 아니야”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대 신입생 이탈로 바르가스가 데뷔전을 치른 소감을 전했다.

전북현대는 지난 1일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 치러진 FC서울과의 하나은행 K리그1 2026 21라운드 경기에서 0-0 무승부를 기록했다.

전북은 서울을 상대로 승리했다면 선두와 승점 차이를 6점까지 좁힐 수 있었지만, 기회를 살리지 못했다.

전북의 신입생 이탈로는 이날 벤치에서 출격 명령을 기다렸고 후반 15분 교체 투입을 통해 데뷔전을 치렀다.

이탈로는 짧은 시간이었지만, 깊은 인상을 남겼다. 빠른 스피드를 활용해 돌파를 선보였고 날카로운 슈팅으로 눈도장을 찍었다.

이탈로는 경기 후 “전북에서 첫 경기를 치렀다. 개인적으로 경기력은 좋았다고 생각한다. 아직 100%는 아니다. 더 좋은 모습 보여주도록 노력하겠다. K리그 적응도 해야 한다. 호흡도 맞추는 시간도 필요하다”며 데뷔전을 치른 소감을 전했다.

이어 “K리그에 대한 궁금증이 있었다. 주변의 추천도 있었고 호기심도 있었기에 선택했다”며 전북 이적을 결정한 배경을 설명했다.

그러면서 “K리그의 빅 클럽이라는 걸 알고 있었다. 목표를 위해 노력해야 한다. 부담감보다 잘 준비해야 한다는 생각만 있다. 그러면 좋은 결과를 얻을 수 있다”며 의지를 불태웠다.

이날 날씨는 무더웠다. 40도 가까이 온도가 상승했다. 폭염으로 인해 야구 경기가 취소될 정도였다. 더위에 익숙한 브라질 선수도 힘들었던 모양이다.

이탈로는 “한국 처음 왔을 때 힘들었다. 적응해야 한다. 이런 더위는 처음이다. 브라질에서도 힘들게 경기를 치렀던 기억이 있지만, 이런 날씨는 아니었다”며 혀를 내둘렀다.

전북-서울 경기가 치러졌던 전주성의 분위기를 후끈했다. 23,081명의 관중이 입장했고 양 팀 팬들의 열띤 응원전까지 장관이었다.

이탈로는 “경기장 분위기가 기대한 것보다 이상이었다. 그라운드 밟을 때 팬들을 보면서 전북 유니폼을 입는다는 것이 자랑스러웠다”고 놀라움을 감추지 못했다.

이탈로는 2022년 브라질 샤페코엔시 유스팀에 입단한 후 파라나 등으로 임대 생활을 거치며 실전 경험을 쌓은 뒤, 2024년 8월 1군에 복귀해 본격적인 두각을 나타냈다.

이후 2025시즌 브라질 세리에B에서 49경기에 출전해 5골 3도움을 기록하며 팀의 핵심 공격수로 도약했고, 2026시즌에는 브라질 세리에A 무대에서도 30경기에 출전해 1골 3도움을 기록하며 경쟁력을 입증했다.

전북은 이번 시즌 윙어가 부족하다는 평가가 따랐다. 김승섭을 야심 차게 영입했지만, 기대 이하의 퍼포먼스를 보여줬다.

이동준, 이승우, 슈퍼 루키 김예건의 활약이 위안이었지만, K리그1, 코리아컵, 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 3개 대회를 치러야 하는 상황에서 전북의 윙어 영입은 선택이 아닌 필수였다.

전북은 전력 보강을 위해 여러 외국인 선수와 접촉했지만, 협상이 불발되는 상황이 반복됐다. 그러던 중 이탈로와 이해관계를 맞춰 전력 보강에 성공했다.

사진=골닷컴