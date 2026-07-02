[GOAL 인터뷰] ‘전북 공격의 핵’ 이동준의 부상 투혼, “안 아픈 곳 없었는데 쉴 수 없던 상황”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 이동준의 전반기 활약은 부상 투혼이었다.

이동준은 이번 시즌 전북현대 공격의 핵 역할을 수행했다. 빠른 스피드를 바탕으로 측면에 활기를 불어넣었다. 유일하게 밥값을 하는 윙어라는 말이 나올 정도로 활약은 대단했다.

하지만, 탈이 났다. 무리할 정도로 역할을 소화했지만, 휴식은 사치였다. 측면 자원이 부족했기에 쉴 수 있는 상황이 아니었기에 부상 투혼을 발휘했다.

이동준은 “어깨, 발바닥, 발목 등 아픈 곳이 많았다. 하지만, 쉴 수 없는 상황이었다. 그래서 월드컵 휴식기가 중요했다. 아무것도 안 하고 푹 쉬었다. 많이 좋아졌다”며 한결 여유로운 표정을 보였다.

그러면서 “시즌 초반 몸 상태가 진짜 좋았다. 자신감이 있었다. 아픈 곳만 없었으면 좋았을 텐데”라며 아쉬움을 표하면서 “부상이 생기면서 100% 컨디션이 나오지 않았다. 좋은 기세를 이어가다가 다치고 이걸 안고 가다 보니 경기력이 떨어졌다”며 전반기를 돌아봤다.

이동준에게 부상은 큰 트라우마다. 특히, 전북에서 좋지 않은 기억이 있다. 첫 시즌 초반 크게 다치면서 재활에만 매진했다. 그라운드가 아닌 치료실에서 시간을 더 보내는 등 팀에 큰 보탬이 되지 못하고 아쉬움을 삼켜야 했다.

이동준은 “정말 좋지 않은 기억이었다. 다행히 이번 시즌은 큰 부상 없이 잘 보내고 있다”며 안도의 한숨을 내쉬었다.

이동준은 김천상무에서 군 복무 이후 작년 10월 전북으로 복귀했다. 거스 포옛 감독과 마지막을 함께하는 등 좋은 기억을 만들었다.

전북의 사령탑 교체가 있었고 이동준은 김천에서 함께했던 정정용 감독과 함께 다시 만나게 됐다.

이동준은 “정정용 감독님을 전북에서 만날 거라 상상하지 못했다. 클럽하우스에서 처음 만났을 때 다시 입대한 느낌이었다. 부담감이 크실 거다. 최대한 도와드리고 싶다”며 멋쩍은 미소를 지었다.

이동준은 이번 시즌 흐름이 좋다. 개막 전 치른 쿠팡플레이 슈퍼컵에서 득점포를 가동한 후 K리그에서도 눈에 띄는 활약을 보여주면서 전북 공격의 핵심 역할을 담당하고 있다. 이유가 있다. 일명 분유 버프. 2세가 태어났고 책임감이 커졌다.

이에 대해서는 “큰 무게를 짊어져야 한다. 아이가 없을 때도 최선을 다했지만, 지금도 더 그렇다”며 아빠의 책임감을 언급했다.

전북은 이번 시즌 변화를 맞았다. 정정용 감독이 새롭게 지휘봉을 잡았다. 특히, 지난 시즌 성과 K리그, 코리아컵 우승이라는 어느 때보다 큰 부담감을 이겨내야 한다.

이동준은 “감독님께서 김천에서 보여줬던 게임 모델을 이어가려고 하는 것 같다. 특별하게 바뀐 부분은 없다. 스타일에 맞춰가야 한다. 전북이 지난 시즌 엄청난 성적을 보여줬다. 팬분들도 눈높이가 높아졌을 것이다. 그래서 부담도 있다. 각자 위치에서 노력해야 한다. 김승섭, 박지수 등 새로운 선수들이 더 부담이 있을 것이다. 잘 도와서 시즌 잘 치르고 싶다. 우리가 우승해야 한다”며 의지를 불태웠다.

이어 “전북은 항상 우승을 바라보는 팀이다. 개인적인 목표도 그렇다. 마지막에 웃어야 한다.

목표를 위해 열심히 준비 중이다”며 시즌 끝난 후 미소를 짓겠다고 약속했다.

사진=전북현대