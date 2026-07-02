[GOAL 인터뷰] ‘전북 고공 폭격기’ 콤파뇨, 드디어 복귀? “몸 상태 확실해지면 뛰는 것이 목표”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 콤파뇨가 언제쯤 그라운드를 밟을까?

콤파뇨는 지난 시즌 전북현대로 합류했다. 곧바로 존재감을 드러냈다. 고공 폭격기로서 엄청난 득점력을 자랑했다. 알고도 막지 못했고 상대의 경계 대상 1순위였다.

하지만, 콤파뇨는 지난 시즌 도중 쓰러졌다. 무릎 부상으로 타격을 입었고 결국, 시즌 아웃이라는 가혹한 결과를 받아들여야만 했다.

콤파뇨는 아쉬움을 뒤로하고 수술대에 올랐고 곧바로 고국 이탈리아에서 재활에 돌입했다. 때문에 지난 시즌 전북의 역대급 K리그1 우승 세리머니를 함께하지 못했다. 여기에 코리아컵 트로피 획득의 기쁨을 멀리서 지켜봐야만 했다.

이에 대해서는 “가장 화려하고 최고의 순간을 놓쳤다. 세리머니 기대가 컸다. 이탈리아에서 수술 후 재활하고 있었다. 영상을 통해 지켜봤다. 마음만큼은 참여하고 싶었다. 인생은 그렇다. 시련도 있을 수 있다. 힘겨운 상황 속에서도 해야 할 것에 집중했다”며 아쉬움을 토로했다.

그러면서 “이번 시즌은 우승 세리머니를 함께하고 싶다”며 영광의 순간을 동료들과 누리고 싶다고 말했다.

콤파뇨는 전북의 전지훈련지 스페인으로 합류해 전문적으로 재활 과정에 돌입했다. 새로운 시즌 개막 이후에도 꾸준하게 복귀를 위해 구슬땀을 흘렸다.

어느덧 월드컵 휴식기가 끝나고 K리그 재개의 시간이 임박했다. 콤파뇨는 이제 복귀가 가능한 상황일까? 전북은 오는 4일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 강원FC와 하나은행 K리그1 2026 16라운드 경기를 치른다.

콤파뇨는 “몸 상태는 매우 좋다. 재활 순서에 맞게 진행 중이다. 가장 중요한 건 재발하지 않는 것이다. 다시 부상이 오지 않게끔 하기 위해서 노력하는 중이다”고 언급했다.

이어 “곧바로 출전하고 싶지만, 지켜봐야 할 부분이 있다. 코칭 스태프가 결정하면 그렇게 할 것이다. 선수 생활 중 큰 부상이었다. 당장 뛸지는 모르겠지만, 확실한 몸 상태로 복귀하는 것이 목표다”며 복귀에 조심스러운 입장을 보였다.

전북은 이번 시즌을 앞두고 변화가 생겼다. 정정용 감독이 새롭게 지휘봉을 잡았고 콤파뇨 입장에서는 모따라는 경쟁자가 합류했다.

콤파뇨는 “대부분 재활로 시간을 보냈다. 이제야 팀 훈련 미팅에 참여하고 있고 알아가는 단계다. 한국인 감독은 첫 경험이다. 우승 스쿼드에서 큰 변화가 없다. 큰 격차가 아닌 만큼 끝까지 우승을 바라보고 싸워야 한다”고 의지를 불태웠다.

콤파뇨가 활약이 중요한 이유가 있다. 이번 시즌을 끝으로 전북과 계약이 만료된다. 거취에 결정적인 시기다.

이에 대해서는 “계약도 중요하다. 가장 중요한 건 확실하게 별다른 이상 없이 복귀하는 것이다. 경기는 많이 남았다. 부상 재발 없이 건강하게 시즌을 마치는 것이 우선순위다”고 언급했다.

끝으로 “복귀했다는 건 완벽하게 준비가 됐다는 것이다. 경기에 나섰을 때 최대한 많은 득점으로 보답하겠다”며 전북의 후반기 레이스에 보탬이 되고 싶다고 다짐했다.

사진=전북현대