[GOAL 인터뷰] ‘전북 결정력 최악’ 모따·기티스의 부진...콤파뇨 복귀! ‘왕의 귀환이 반가운 이유’

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대 결정력이 보완될 수 있을까?

전북현대는 지난 8일 오후 8시 전주월드컵경기장에서 치러진 제주SK와의 하나은행 K리그1 2026 22라운드 경기에서 1-3으로 패배했다.

전북은 월드컵 휴식기 이후 안방에서 치른 4경기에서 승리를 거두지 못하면서 고개를 숙였다.

콤파뇨는 제주와의 경기에서 교체 투입으로 복귀전을 치렀다.

콤파뇨는 경기 후 “기다려왔던 순간이다. 복귀한 건 행복하다. 원했던 결과는 아니다. 패배한 건 아쉽다”고 소감을 전했다.

이어 “모든 선수에게 악몽 같은 부상이었다. 의무진이 많은 도움을 줬다. 특히, 이 자리를 통해 지우반 트레이너에게 감사하다는 말을 전하고 싶다”고 덧붙였다.

그러면서 “아직 100%는 아니다. 막 복귀했기에 경기를 소화하면서 끌어올려야 한다. 이제 시작이다”며 의지를 불태웠다.

콤파뇨가 그라운드에 들어설 때 ‘왕의 귀환’이라는 소개가 나왔고, 팬들은 박수와 함성을 쏟아냈다.

콤파뇨는 “한국어가 능숙하지 않아서 몰랐다. 뜻을 알게 되니 장내 아나운서에게 고맙다고 말하고 싶다. 부담으로 다가오지는 않는다. 투입됐을 때마다 최선을 다할 것이다. 팬들께 돌려주고 싶은 부분이 많다. 긍정적인 에너지를 주는 것이 목표다”며목표를 설정했다.

콤파뇨의 복귀가 반가운 이유가 있다. 전북은 제주와의 경기에서 유효 슈팅이 10개가 넘었지만, 단 1골에 그쳤다. 운도 따르지 않았다. 골대 강타 등 아쉬운 장면이 너무 많았다.

이날 전북의 선봉장은 기티스였지만, 슈팅 타이밍을 잡지 못하는 등 최악의 결정력을 보여줬다.

전북은 김진규, 이탈로 등이 고군분투로 득점을 노렸지만, 잇따른 영점 조절 실패로 한숨만 나왔다. 야심 차게 영입한 모따 역시 이번 시즌 기대 이하의 모습을 보여주고 있다.

전북의 결정력이 보완될 수 있는 희망은 있다. 고공 폭격기 콤파뇨가 재활을 마치고 복귀한 것이다.

콤파뇨는 지난 시즌 부상으로 전력에서 이탈하기 전까지 13골을 몰아쳤다. 상대가 알고도 막지 못하는 어마어마한 존재였다.

사진=한국프로축구연맹