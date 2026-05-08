[GOAL 인터뷰] ‘전북→용인 유소년 발굴’ 정훈의 슬기로운 스카우터 생활, “발굴·성장 지켜본다는 건”

[골닷컴] 반진혁 기자 = 유스 스카우터로 제2의 삶을 살고 있는 정훈이 시스템 구축이라는 목표를 세웠다.

정훈은 2008년 전북현대를 통해 프로 무대에 발을 들였다. 눈에 띄지 않지만, 묵묵하고 성실한 스타일을 내세우면서 언성 히어로 역할을 수행했다.

정훈은 “대학교 졸업 후 전북과 인연을 맺었다. 2009시즌 팀의 첫 K리그 우승을 함께했다. 영광의 시간이었다. 축구 인생에서 가장 행복했던 시절이라고 말할 수 있다. 이동국, 김상식 등 스타 플레이어와 함께 뛸 수 있었던 건 엄청난 경험이자 지금도 엄청난 소득이다. 너무 많은 부분을 얻었다”고 과거를 회상했다.

K리그를 잠시 떠나 수판부리FC를 통해 태국 무대를 경험하기도 했다. 전북에서 더 이상 설 자리가 없다는 걸 인지한 후 급하게 진행된 상황이다.

정훈은 “당시 최강희 감독님으로부터 2016시즌을 앞두고 자리가 없다는 얘기를 들었다. 프로의 세계는 냉정하기에 좌절할 틈이 없었다. 급하게 이적을 준비했고 마침 수판부리에서 제안을 건넸다. 축구로서 완전히 다른 경험을 했다. 조금은 지나친 구단주의 간섭 등 문화 차이는 적응이 힘들었다”고 언급했다.

정훈은 수원FC를 통해 K리그로 복귀했지만, PTT 라용을 통해 다시 태국 무대를 밟았다. 2부리그였지만, 승격이라는 목표를 함께 이루기 위해 다시 도전장을 내민 것이다.

PTT 라용은 당시 태국 석유 공사가 운영하던 팀으로 아스널 유스 출신 제이 엠마뉴엘-토머스을 영입하는 등 엄청난 투자를 단행했다. 하지만, 다음 시즌 해체를 선언하는 촌극이 빚어지기도 했다.

정훈은 “2부리그 소속으로 승격을 노리던 상황이었다. 당시 4~5위 시기에 PTT 라용에 합류했는데 우승으로 승격을 이뤄냈다. 하지만, 다음 시즌 기업에서 갑자기 해체를 선언하면서 졸지에 백수 신세가 됐다. K리그2에서도 원하는 팀이 있었지만, 미련을 털어내고 은퇴를 선언했다”며 아쉬웠던 과거를 떠올렸다.

정훈은 은퇴 후 프로 선수를 시작했던 전북의 연고지인 전주에 유소년 축구 클럽을 창단했다. 그러던 중 스카우터 세계에 도전할 수 있는 기회가 생겼다.

정훈은 “선수 생활을 함께했던 당시 전북의 김상식 감독님께서 제안해 주셨다. 견문을 넓힐 수 있는 좋은 기회가 될 거라고 생각해서 수락했다”고 스카우터에 도전장을 내민 배경을 설명했다.

원석 발굴이라는 막중한 임무를 수행하는 정훈 스카우터의 하루는 바쁘다. 경쟁에 뒤처지지 않게 정보 수집은 물론이며 전국을 누비면서 유망주 물색에 박차를 가하는 중이다.

정훈은 “지방 출장의 연속이다. 유소년 선수는 단기간에 판단하기 힘들다. 계속 발굴하고 비교하는 과정이 필요하다. 프로에 비해 데이터가 충분하지 않기에 직접 가서 보고 판단해야 하는 부분이 아직은 어려움이 있다”고 토로했다.

그러면서 “이러한 과정이 언젠가는 결실을 볼 거라고 믿는다. 직접 발굴했던 선수가 꾸준히 연령별 대표팀을 거쳐 현재도 활약을 보여주고 있고 적지 않은 에이전시로부터 관심을 받는다는 이야기를 들었을 때 ‘내 눈이 틀리지는 않았구나’라는 안도감과 함께 뿌듯함이 몰려오기도 한다”며 스카우터의 매력을 언급했다.

전북을 거쳐 현재는 신생팀 용인FC에서 유스 스카우터로 활약하는 중이다. 여전히 바쁘고 정신은 없다.

정훈은 “이제는 배웠던 부분을 입히려고 한다. 확고한 시스템을 구축하고 싶다는 욕심이 있다. 신생팀이라는 핸디캡이 있지만, 백지장도 만들면 낫지 않은가. 은퇴하고 겪어보니 유소년 축구 관련 일을 하고 싶다는 생각이 들었다. 흥미롭고 재미있다. 발굴 후 성장하는 걸 지켜본다는 건 정말 뿌듯한 일이다”며 의지를 불태웠다.

사진=박영사