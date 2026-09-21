[GOAL 인터뷰] ‘전북이 광주 상대로 겨우?’ 이동준, “호흡 맞지 않았고, 엇갈리는 부분 많았어”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 이동준이 경기력에 아쉬움을 표했다.

전북현대는 20일 오후 4시 30분 전주월드컵경기장에서 치러진 광주FC와의 하나은행 K리그1 2026 30라운드 경기에서 2-2 무승부를 기록했다.

전북은 승점 3점 획득에 실패하면서 4위로 추락했다.

이동준은 선발 출격했고, 측면에서 존재감을 드러내기 위해 고군분투했지만, 이렇다 할 모습을 보여주지 못했다.

특히, 세밀한 부분에서 아쉬움을 보였고 본인 역시 답답함을 느끼는 분위기가 감지됐다.

이동준은 경기 후 “아픈 곳이 많다. 하지만, 항상 몸 상태가 완벽한 선수는 없다. 많이 아쉽다. 좋은 모습을 보여드려야 하는데 죄송하다. 개인적으로 실망이 크다”며 고개를 숙였다.

이어 “이번 시즌 발바닥 부상이 있었다. 족저근막이 찢어졌다. 참고 뛰었다. 이와 별개로 많은 부상이 있었고 참고 경기를 소화했다. 하지만, 선수라면 소화해야 하는 부분이다”며 몸 상태를 설명했다.

전북은 광주를 상대로 그야말로 졸전을 펼쳤다. 패스, 침투 타이밍 등이 엉망이었고 선수끼리의 호흡도 맞지 않았다. 이상할 만큼 조화를 이루지 못했다.

이동준은 “나 역시 경기를 뛰면서 경기 뛰면서 호흡이 맞지 않는다는 걸 느꼈다. 선수들이 서로 이해관계가 달랐던 것 같다. 엇갈리는 부분이 많았다. 피로도가 쌓이니까 판단력도 흐려진 것 같다”며 경기력에 아쉬움을 표했다.

전북은 이번 시즌 현실적인 목표를 세워야 한다. K리그1 우승 경쟁은 격차가 너무 벌어지면서 챔피언 수성이 힘들다는 분위기다.

설상가상으로 코리아컵은 조기 탈락하면서 트로피 획득이 불발된 상황이다. 2위로 시즌을 마치면서 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 출전권 획득이 현실적인 목표라는 기류가 감지되는 중이다.

이동준은 “끝까지 포기하지 말고 매 경기 신경 쓰자고 선수들이 의지를 다지고 있다. 우승 경쟁이 많이 벌어진 건 사실이지만, 전북이라면 해야 할 부분이 있다”며 목표 의식을 불태웠다.

사진=한국프로축구연맹