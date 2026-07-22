[GOAL 인터뷰] ‘전북의 심상치 않은 시즌’ 이승우, “우승 못 하면 실패한 시즌...1위 아니면 의미 없는 팀”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 이승우가 전북현대의 우승을 외쳤다.

전북현대는 21일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 치러진 대전하나시티즌과의 하나은행 K리그1 2026 19라운드 경기에서 0-0 무승부를 기록했다.

전북은 승점 1점 획득에 그치면서 선두 추격을 위한 동력을 장착하지 못했다. 대전은 8경기째 승전고를 울리지 못하면서 고개를 숙였다.

전북은 이날 페널티킥을 얻어냈지만, 이승우가 실축하면서 결과적으로 아쉬움을 삼키게 됐다.

이승우는 경기 후 “홈에서 이기지 못해서 너무 아쉽다. 페널티킥 기회를 살렸다면 조금 더 쉽게 풀어갈 수 있었다. 결과적으로 아쉬움이 더 크다”며 고개를 숙였다.

계속해서 “나도 골인 줄 알았다. 골키퍼와 방향이 달랐는데 공이 밖으로 나갔다”며 아쉬움을 토로했다.

전북은 정정용 감독 체제에서 초반 레이스에서 우위를 점하지 못했다. 영입생 효과는 없었다. 모따, 김승섭은 부진했고 박지수는 시즌 초반 부상으로 이탈했다. 4경기째 겨우 승리를 챙기면서 체면치레에 성공했다.

이후 들쑥날쑥한 경기력이 이어졌고 뚜렷한 전술 색채를 보여주지 못하면서 고개를 숙이는 중이다. 최근에는 들쑥날쑥한 결과로 팬들의 성난 목소리도 나오는 상황이다.

이승우는 “지난 시즌은 좋은 경기가 많았고 압도적으로 우승했다. 팬들은 그런 모습을 전북의 기준으로 생각하실 것이다. 지금은 결과가 좋지 않기 때문에 답답하실 수밖에 없다”고 언급했다.

그러면서 “남은 경기에서 잘 준비하고 결과를 만들어야 팬들도 좋아하실 것이다. 경기장에서 우리가 더 열심히 해야 한다”며 반등을 약속했다.

전북의 이번 시즌 기대 이하의 퍼포먼스는 변화도 한몫한다고 언급했다.

이승우는 “지난 시즌과 비교하기 어려운 부분도 있다. 선수단 절반 이상이 바뀌었다. 아무리 좋은 선수들이 와도 서로를 알아가고 팀에 적응하는 시간이 필요하다. 그래도 전북은 이겨야 하는 팀이다. 우리가 빠르게 적응해야 한다. 그렇지 못하면 계속 비판을 받을 수밖에 없다”고 설명했다.

전북은 현재 승점 30점 3위로 선두 FC서울과 9점 차이다. 상황에 따라 더 벌어질 수 있고 우승 경쟁에서 불리할 수 있는 위치다.

이승우는 “전북은 우승하지 못하면 실패한 시즌이라고 생각한다. 2위든 10위든 1위가 아니면 의미가 없는 팀이다. 우리가 계속 승리해야 선두가 부담을 느낀다”며 의지를 불태웠다.

사진=한국프로축구연맹