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[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 이영재가 위기를 터닝 포인트로 삼았다.

이영재는 2024년 1월 수원FC를 떠나 전북현대에 둥지를 틀었다. 기회를 꾸준하게 받아 주전으로 자리를 굳혔다.

특히, 거스 포옛 감독 체제였던 지난 시즌 붙박이 주전으로 활약했다. 하지만, 기대 이하의 경기력으로 비판을 피하지 못했다. 설상가상으로 부상으로 전력에서 이탈했다.

부상으로 잠시 비운 사이 새로운 조합이 자리를 잡았다. 복귀 후 비집고 들어갈 자리가 보이지 않았고 로테이션 자원으로 활약했다.

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이영재는 지난 시즌 부상 복귀 후 후반기부터 이번 시즌 초반까지 선발 자원으로 선택받지 못하면서 아쉬움을 삼켰다.

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하지만, 이번 시즌 후반기 적지 않은 기회를 잡았고 번뜩이는 존재감을 보여주면서 다시 눈도장을 찍었다.

이영재는 “이번 시즌 초반 출전이 거의 없었다. 뛰어도 짧은 시간이었다. 이런 시간을 겪으면서 ‘떠나야 하는 건가’라는 생각도 했었다. ‘나이도 어리지 않으니 이제 전북에서 경쟁이 힘들어졌나’는 고민도 있었다”며 마음고생을 털어놨다.

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그러면서 “할 수 있다는 걸 증명하고 싶었다. 경쟁력이 있다는 걸 보여주고 싶었다. 기회는 분명히 올 건데 잘 활용하기 위해 준비를 많이 했다”며 의지를 잃지 않았다고 언급했다.

게을러지지 않았고, 기회가 왔을 때 존재감을 과시하기 위해 구슬땀을 흘리는 등 부상으로 빠졌던 시기가 오히려 호재로 작용한 분위기다.

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이영재는 “계속해서 전북 주전이었다면 더 안주했을 것 같다. 되돌아보고 K리그에서 얼마나 경쟁력이 있는지 고민했다. 도움이 되는 시간이었다. 물론 불만도 있었지만, 한 단계 발전할 수 있었던 것 같다”며 어쩌면 잔혹했던 시기를 터닝 포인트로 활용했다고 말했다.

전북은 이번 시즌 정정용 감독 체제로 새로운 출발을 알렸다. K리그 개막 전 슈퍼컵 우승을 차지하면서 쾌조의 출발을 알렸다.

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하지만, K리그에서는 기회를 살리지 못하는 등 무너지는 모습이 많았고 결국, 지난 시즌 4년 만에 따냈던 우승 타이틀을 내줬다.

이영재는 “감독, 전력 등 바뀐 부분이 크다. 선수들의 융화와 전술 적응에 오랜 시간이 걸렸다. 더 빠르게 녹아들었다면 좋은 결과가 나왔을 텐데 아쉽다”고 고개를 숙였다.

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전북의 K리그1 챔피언 타이틀 방어는 실패로 끝났다. 이제 2, 3위를 통해 다음 시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 출전권 획득이 목표다.

이영재는 “결과적으로만 보면 안 좋다고 볼 수 있지만, 훈련 분위기, 자세 등 열정이 가득하다. 선수들도 잘 뭉치고 있다. A매치 휴식기 때 고강도 훈련을 잘 치렀다”며 유종의 미를 거두겠다고 다짐했다.

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이어 “전북의 마지막 자존심은 지켜야 한다. 현실적인 목표는 ACLE 출전권 확보다. 팬들의 좋지 않은 시선도 바꿔보도록 하겠다”며 의지를 불태웠다.

사진=골닷컴