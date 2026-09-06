[GOAL 인터뷰] ‘전북과 재계약 체결’ 티아고, “다른 팀도 제안했는데 생각해 보니 전주성이 너무 좋더라”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 티아고가 전북현대를 향해 애정을 드러냈다.

전북현대는 5일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 치러진 포항스틸러스와의 하나은행 K리그1 2026 27라운드 경기에서 2-0으로 승리했다.

전북은 3경기 만에 무승에서 탈출했고 빼앗겼던 2위 탈환에 성공했다.

티아고는 선발 출격했다. 이승우의 헤더 패스를 받아 골키퍼 타이밍을 빼앗는 슈팅을 통해 득점포를 가동했고, 팀의 2-0 승리에 일조했다.

티아고는 “부상 재활로 인해 경기를 많이 못 뛰었다. 골도 넣어서 기분이 좋다. 동료들의 도움으로 가능했다”고 승리에 취했다.

이어 “왼발 슈팅을 가져가려고 했는데 2번 생각해 보니 오른발이 낫겠다고 생각해서 실행에 옮겼다. 순간적으로 골을 직감했다. 이승우의 엄청난 도움이 있었다”며 득점 상황을 떠올렸다.

티아고는 월드컵 휴식기 중 연습 경기에 출전했는데 상대와 충돌하면서 턱 부상으로 잠시 전력에서 이탈했다. 하지만, 예상보다 빠르게 복귀했고, 공격 포인트가 아니어도 공격에 힘을 불어넣는 등 눈에 띄는 모습을 보여주고 있다.

희소식도 있었다. 최근 전북과 재계약을 체결하면서 동행을 이어가게 된 것이다. 이는 동기부여가 됐다.

티아고는 “최근 열심히 뛰는 것에 재계약이 큰 영향이 있었다. 다른 팀의 제안도 있었다. 생각해 보니 전북과 전주성이 좋았고 가족도 생활에 크게 만족하고 있다. 큰 동기부여가 됐다”고 언급했다.

전북은 이탈로, 도도가 합류하면서 외국인 선수 규모를 늘렸다. 티아고 입장에서도 의사소통이 원활한 동료가 생긴 것이다.

티아고는 “새롭게 합류한 선수들은 모두 실력이 뛰어나다. 경기에서 호흡을 계속 맞추게 되면 좋은 모습을 보여줄 수 있을 것 같다”며 시너지 효과를 약속했다.

사진=한국프로축구연맹