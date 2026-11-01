[GOAL 인터뷰] ‘전북과 계약 만료 임박’ 콤파뇨, “남은 기간 활약 보고 팀이 결정할 것”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 전북현대의 고공 폭격기 콤파뇨가 남은 기간 최선을 다하겠다는 각오를 보였다.

전북현대는 지난 10월 31일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 치러진 대전하나시티즌과의 하나은행 K리그1 2026 34라운드 경기에서 0-0 무승부를 기록했다.

이날 전북은 2위 싸움의 유리한 고지를 점하기 위해서는 반드시 승리가 필요했지만, 승점 1점 획득에 만족해야 했다.

콤파뇨는 이날 교체 투입으로 그라운드를 밟았다. 최전방 화력 장착, 제공권 싸움, 연계 등에 주력했지만, 팀을 승리로 이끌지는 못했다.

다음 경기 JEO AFC 챔피언스리그 05:00 JDT

콤파뇨는 지난 시즌 엄청난 존재감을 선보였다. 상대가 알고도 막지 못하는 존재였고 13골을 몰아치면서 눈도장을 제대로 찍었다.

하지만, 무릎 부상이 발견됐고 지난 시즌 도중 전력에서 이탈했다. 이번 시즌 늦게 복귀하면서 서서히 출전 시간을 늘려가는 중이다.

콤파뇨는 “몸 상태는 좋다. 출전 시간을 늘려가고 있는 부분은 만족스럽다”며 현재 상황을 설명했다.

이어 “몸 상태도 좋고 자신감은 있다. 장기 부상으로 인해 팀을 떠난 시간이 많았다. 적응해야 할 것 같다”고 덧붙였다.

그러면서 “오늘은 이전보다 많은 시간을 소화했다. 전북이 나를 선택한 이유는 골이다. 안타깝게 그러지 못해 아쉽다”며 고개를 숙이기도 했다.

전북은 이번 시즌 우승을 놓친 상황에서 최소 2위는 따내겠다는 각오다. 모기업이 중요하게 여기는 다음 시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 출전권 확보를 위해서라도 반드시 필요한 결과다.

전북은 대전을 상대로 승점 3점을 확보했다면 2위 싸움에서 유리한 고지와 함께 탄력이 받을 수 있었다.

하지만, 이번에도 잡아야 할 경기에서 미끄러졌다. 기회를 살리지 못했다.

콤파뇨는 “2위라는 목표도 있었지만, 홈에서 좋은 결과로 팬들에게 기쁨을 드리고 싶었는데 아쉽다. 남은 경기 개선하고 결과를 얻기 위해 노력해야 할 것 같다”고 다짐했다.

콤파뇨는 이번 시즌을 끝으로 전북과 계약이 만료된다. 선수와 팀 모두 중요한 시기인 것이다.

이에 대해서는 “2달 남았다. 남은 경기에서의 활약을 보고 전북이 동행 여부를 결정하게 될 것이다. 아직 정해진 건 없다. 우선 당장의 것에 집중하면서 지켜봐야 한다”고 말했다.

사진=전북현대